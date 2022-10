Konferencja pomeczowa

Runjaić: Straciliśmy łatwe gole

Piątek, 14 października 2022 r. 22:58 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Jesteśmy rozczarowani wynikiem, zagraliśmy najlepszy mecz w tym sezonie pod względem ofensywnym. Nie mamy teraz zbyt wiele czasu na analizę, regenerację i przygotowanie do następnego spotkania z Wisłą Płock w Pucharze Polski. Mam nadzieję, że zakończy się lepszym wynikiem.









Piłka nożna to gra błędów, a czasem te błędy robią różnicę. Niestety, straciliśmy łatwe gole po naszych błędach, tak się zdarza. Stworzyliśmy jednak wiele sytuacji do zdobycia bramki, nie strzeliliśmy jej jednak. Szczególnie drugi gol dla Wisły padł po akcji na wysokim poziomie, świetny drybling Wolskiego.



Josue jest naszym kapitanem, ma specyficzną osobowość, to część jego sposobu gry. Nie zmienimy go. Ważne jest, że dziś graliśmy do końca, a przecież graliśmy przeciwko drużynie, która ma najwyższe posiadanie piłki w tym sezonie. Pokazali, że potrafią być groźni, ale nie stworzyli zbyt wielu sytuacji, kontrolowaliśmy grę. Mieliśmy wiele świetnych momentów, ale ich nie wykorzystaliśmy i do tego popełniliśmy proste błędy.