Konferencja pomeczowa

Stano: To był ciekawy mecz

Piątek, 14 października 2022 r. 23:05 Mishka, źródło: Legionisci.com

Pavol Stano (trener Wisły Płock): To był mecz pełen emocji, otwarty. Mógł zakończyć się zwycięstwem zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Każda z drużyn miała swoje sytuacje. Było widać jakość zawodników Legii, ale dobrze zareagowaliśmy po początkowych minutach, kiedy Legia miała dobry plan na nas i realizowała swoje zadania. Z mojej perspektywy to był ciekawy mecz, może trochę szachy na początku, ale potem jedni i drudzy mieli sytuacje.



Dobrze graliśmy z kontry, ale jakość ostatnich podań nie była najlepsza. Legia była groźna także w dośrodkowaniach. Cieszę się jednak z trzech punktów, bo to jest najważniejsze.