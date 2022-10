Niewykorzystane sytuacje się mszczą

Sędziowie

Główny: Krzysztof Jakubik

Asystent: Arkadiusz Wójcik

Asystent: Michał Sobczak

Techniczny: Grzegorz Kawałko



Plaskacz - 24 sekundy temu, *.net.pl Stara legijna ekipa sprzed lat wygrała z tą nową. Aleśmy daleko zaszli przez te kilka lat. odpowiedz

Tyle na ten temat . Bez niepotrzebnego cukrowania. - 9 minut temu, *.plus.pl Niema się co oszukiwać . Legia na dziś to ligowy średniak. Taki mecz to powinna po 5:0 na spokojnie wygrywać. odpowiedz

n3xT - 20 minut temu, *.play-internet.pl Jedno pytanie kto dał opaskę kapitańską Josue? Ten człowiek w obecnym sezonie nie prezentuje sobą nic, poza machaniem łapami, bezsensownymi kartkami, i prostackim burackim zachowaniem!!! To jest porażka, że taki człowiek jest kapitanem Legii, przynosi nam tylko i wyłącznie wstyd… odpowiedz

Arek - 24 minuty temu, *.tpnet.pl I co po tym stylu, jak punktów nie ma. Dziś wcale źle nie grali. Powiedziałbym nawet, że lepiej niż w wygranym meczu z Wartą. I co z tego? A no, gówno, bo punktów nie ma. A Johanssona nie chcę widzieć więcej na boisku. odpowiedz

Miki - 38 minut temu, *.plus.pl FRAJERZY !!!! Nie wiem co robi na boisku Carlitos i Johanson. Ile jeszcze sami sobie strzelimy bramek?? Nasza obrona to piata kolumna, jak nie Wieteska, Jędrzejczyk to teraz Johanson. odpowiedz

Replika - 39 minut temu, *.orange.pl Cały mecz, gdy główna kamera obracała się w lewo, miałem wrażenie, że jeden z naszych leży na murawie. Też tak ktoś miał? To lampa czy kamera? odpowiedz

Sebo(L) - 36 minut temu, *.vectranet.pl @Replika: hehe dokładnie! To są chyba kamery.Strasznie irytujący widok. odpowiedz

Autor - 33 minuty temu, *.play-internet.pl @Replika:

Podbijam! odpowiedz

Farme(L) - 31 minut temu, *.virginm.net @Replika: i ja i moja druga połowa też tak mieliśmy. w sumie w obie strony… odpowiedz

Pierwszy - 28 minut temu, *.vectranet.pl @Replika: Tak samo. odpowiedz

gibon79 - 3 minuty temu, *.02.net @Pierwszy: +1 odpowiedz

atric - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl @Replika: dokladnie mialem to samo jeszcze ta kamerka czarno biala jak legijne stroje po prawej stronie tez stoi ten slup z kamera . odpowiedz

Farme(L) - 39 minut temu, *.virginm.net Skoro poprzednio było dużo narzekania na styl, to teraz może i styl jakiś był, ale punktów brak… tak sobie to Kosta wymyślił.

Wiemy, że Legia jak Polska jest ciagle w budowie, ale żebyśmy nie skończyli podobnie z ujowym deficytem, inflacją pod dach, kiepskim PR w Europie i Prezesem z wizją… najlepiej oblężonej twierdzy…

odpowiedz

Lw - 12 minut temu, *.t-mobile.pl @Farme(L): A może coś w temacie meczu oszolomie odpowiedz

Tymon - 39 minut temu, *.t-mobile.pl I co Qubas? gra Legii dużo lepsza, a wyniku nie ma! O to qwa walczyłeś z pozostałymi "dziennikarzynami" przez ostatni tydzień, dwa? Więcej presji na Kostę, a MP mamy w kieszeni. Poye...busy. odpowiedz

artic - 40 minut temu, *.t-mobile.pl Lato sie skończylo a Ikea dalej baluje nad Zegrzem sie bo przyje.dechą w łeb dzis był jak tylko!!i tak jak ktos napisal Josue i Mladen są od grania a nie machania łapami i dyskutowania.





odpowiedz

Trener Bramkarzy - 43 minuty temu, *.netfala.pl Wincyj Slisza i Sokołowskiego, okraszonego Rosołkiem - pseudopilkarzyny... A Muci jedyny co coś próbuje kreować strzelac z daleka na ławce... Jak sie gość ma rozwijac... jak dostaje 3 minuty... Meczowo dramat, strzelamy bramke mamy przewage i za chwile sami w takiej sytuacji strzelamy sobie gola. Brak słów... żenada do kwadratu... odpowiedz

jarekk - 50 minut temu, *.metrointernet.pl Teraz naprawde zaluje ze juz kupilem bilet na mecz z Pogonia. Szkoda nabijac kabzy rozczochranemu bufonowi i kibicowac zgrai nieudacznikow bez ambicji ktorzy nie szanuja kibicow. Zafundowali nam kolejna porcja wstydu. odpowiedz

Darek - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Sprzedawczyki,liga za puchar. odpowiedz

Atmosferić - 47 minut temu, *.orange.pl @Darek: W pucharze tez Płock wygra. odpowiedz

Bart - 51 minut temu, *.telenormobil.no Klasyczny Runjaic. Ogladalem to ladnych pare lat i mialem szczerze dosc. Pozdro ze Szczecina. odpowiedz

Wycior - 41 minut temu, *.vectranet.pl @Bart: macie dobrze, że już tego nie oglądacie. My k..a musimy:( odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 54 minuty temu, *.plus.pl Przecież trener mówił że spodziewa się ciężkiego meczu i...wiedział co mówi albo już szukał wytłumaczenia w razie porażki. odpowiedz

Atmosferić - 54 minuty temu, *.orange.pl To co runjaić umie najlepiej - przegrywać mecze których nie powinien był przegrać. odpowiedz

meter - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Josue i Mladen.Kwestia czasu,gdy ktoś skasuje te ujadające ratlerki..to wręcz nieprawdopodobne że nikt tego nie zauważa ,ze poza kłapaniem dziobem nic nie wnoszą do drużyny.To ma być kapitan?Ktoś wyciąga konsekwencje z tych absurdalnie głupich żółtych kartek,które otrzymują?Czy Legia osiągnęła już taki poziom..ze ci pajace,mogą robić co chca?...

odpowiedz

Manuela za Mięciela - 47 minut temu, *.plus.pl @meter: wytrzymajmy do czerwca bo im się umowy kończą klub nie powinien ich przedłużać a jeżeli już to zaproponować obniżkę kontraktu i jak się nie spodoba to papa albo już w styczniu ich sprzedać zeby cokolwiek na tych partaczach zarobic a już teraz odstawić od składu razem z Kapustka i Sliszem a zacząć stawiać na Strzałka i innych co mniej grali w tej rundzie. odpowiedz

Czy bédzie nowy preZes?! - 56 minut temu, *.02.net No nic w tym ustwieniu nie ma szans na mistrza, Niemiec zamiast poprawawić gre Legii to já doprowadza do tamtego sezonu, każdy teraz wie i widzi że Vuko wciâga niemca nosem....a co na to nasz prezes Dariuszek MiodUski?! Teraz chyba wie że błád popełnił... odpowiedz

SzB - 56 minut temu, *.play-internet.pl Tego prowokującego, szczekającego dzbana, wielkiego kreatora gry, co tak ponoć wolne na treningach ładuje trzeba zapakować i wydać do Poznania, tam jest miejsce dla napinaczy... Nam potrzebni są piłkarze a nie napinacze imitujący grę, czy inne panienki, ktore nawet ręki nie mogą komuś podać jak humor nie dopisuje....Serio, nie pamiętam u nas tak irytującej postaci. odpowiedz

Wyrwikufel - 57 minut temu, *.vectranet.pl Niestety tym razem było kilka sytuacji ale wszystkie zostały koncertowo spartolone. Kolejny mecz i kolejny raz fatalna skuteczność. Tylko Legia potrafi mieć taką przewagę jak w pierwszych 20 minutach i nic nie strzelić. odpowiedz

Korda - 59 minut temu, *.centertel.pl Wszołek i Johannson to są dla mnie NAJWIĘKSZE GWIAZDY LEGII. Jeszcze Ribeiro puka do tych drzwi razem z Mladenoviciem. Oni są prefosjonalistami ale ile do..... Pana mozna wymachiwać tymi łapami po każdym gwizdku sędziego przez Josue i Mladenovic! Jak są tacy rozlatani rękoma to niech w siatkówkę idą grać może tam im lepiej będzie szło odpowiedz

voley - 59 minut temu, *.aster.pl To, że Wolski był na boisku to jest kompromitacja nie tylko Wisły ale całej ekstraklasy. Dla mnie ten "człowiek" to potencjalny morderca i powinien gnić w więzieniu, pijaczyna. odpowiedz

Cegiełka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kto dał opaskę kapitańską Josue? Po meczu Sekulski chce mu podać rękę, a Josue z nabzdyczoną miną mu nie podaje, bo nie potrafi przegrywać. Zero klasy. Tobiasz jeśli piłka nie leci w niego to nic nie wybroni. A tak poza tym to tradycji stało się zadość, czyli potwierdza się, że Kosta "4-0 Częstochowa" Runjaic to specjalista od przegrywania z drużynami z czołówki. odpowiedz

SzB - 52 minuty temu, *.play-internet.pl @Cegiełka:

W pełni popieram. Zachowanie tego pajaca i to, że on jest kapitanem, to jest nieporozumienie. odpowiedz

Paczkomat - 39 minut temu, *.plus.pl @Cegiełka: Dokładnie! odpowiedz

Witek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panowie i panie to niestety nie jest drużyna.Ta zbieranina gra totalny piach.Nieraz wyjdzie im mecz bo liga Polska jest słaba.Wybory trenera nietrafione,przygotowanie do sezonu źle,cały czas zjazd formy.Kacper Tobiasz nam każdego meczu niestety nie wygra.Plus dla Maika i to wszystko.Dziekuje do widzenia odpowiedz

zielony - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Prawda jest taka ,że Legia ma bardzo przecietną personalnie drużynę i tyle. Stąd dzisiejszy wynik ,który nie powinien być dla nikogo wielką niespodzianką.Gadanie o pozostaniu emeryta piłkarskiego jakim jest Mladen jest po prostu śmieszne.Facet ma chyba 31 lat i będzie coraz słabszy,a nie lepszy.Trzeba myśleć o przyszlosci.Jest bardzo wiele braków w Legii.To gra aktualnie Wszolek to jest tragedia.Po powrocie z niemiec jest cieniem samego siebie.Napakowany jak kabanos więc siła jest,wiecznie zadowolony i uśmiechnięty nawet jak zawali setkę.Ten Kramer to słaby napastnik po prostu, który szuka bramkarza w bramce ,a nie siatki.Coś jak jeszcze słabsza wersja Milka.Zbyt wiele słabych ogniw w drużynie odpowiedz

Dimas - 56 minut temu, *.info.pl @zielony: Też stwierdzam że nie ma kim grać tutaj Murinho nie pomoże, jak Josue na być liderem to z taką grą maks środek tabeli widzę niestety odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pierwsze co przychodzi mi do głowy po tym meczu to stwierdzenie że moja babcia chyba lepiej by to rozegrała niż Runjaic. Niech ktoś być może bardziej zorientowany, wytłumaczy mi dlaczego Baku wchodzi na boisko w 82 min. (9 min. po stracie drugiej bramki) a Muci w 90 min. (17 min. po tym fakcie) zamiast od razu ich wprowadzić do gry minutę po stracie. Mamy naprawdę rozgarniętego trenera tylko pozazdrościć. odpowiedz

Korda - 56 minut temu, *.centertel.pl @Szpic: Baku? Jak to szrot jakich dawno w Legii nie było. Muci chyba karę za ostatni mecz dostał bo grał padło straszne odpowiedz

Pit - 1 godzinę temu, *.net.pl Wstyd i dziadostwo......szkoda komentować .........amatorzy, klub chyli się ku upadkowi a nikt tego nie chce zauważyć...... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie da się na to patrzeć. odpowiedz

targówek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak długo jeszcze Legia tolerować będzie zachowanie tego prymitywa z nr 27 ? odpowiedz

meter - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl @targówek :

Pytanie bez odpowiedzi...myślę ,że jest nietykalny skoro ktoś takie coś uczynił kapitanem... odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.waw.pl ta wisla to takie ciche cwaniaki odpowiedz

piorek7 - 1 godzinę temu, *.127.165 kupcie jakichs obroncow maik i ikea dramat dzis no i kogos do przodu a nie dwoch kelnerow w stylu carlitos i kramer odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zęby bolą,oczy krwawią.Człowiekowi powoli odechciewa się już oglądać meczów z udziałem Legii. Nie wiem co musi zrobić Wszołek aby stracić miejsce w pierwszej jedenastce? Przecież jego gra to sabotaż...Obraz nędzy i rozpaczy. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Sebo(L): zeby bola? Przeciez to byl bardzo dobry mecz Legii. A ze frajersko przegrany to juz inna sprawa ale jak po takim meczu mozna napsiac, ze oczy krwawia? WTF? odpowiedz

Sebo(L) - 52 minuty temu, *.vectranet.pl @L: pierwsze 20 minut zgodzę się,że nie wyglądało to źle,można rzec że nawet całkiem ok.Po tym okresie z minuty na minutę było już tylko gorzej. odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.138.124 Dwa babole Johansona i po faworach odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.waw.pl no i co z tego ze grali jaki k....a jest wynik odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Banda nieudaczników! Kosta fachowiec. Buahaha odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu... fa odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Gra dramat... jeszcze gorszą od wyniku... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Kaktus : HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA odpowiedz

