W pierwszej połowie Legia kontrolowała przebieg piątkowego meczu z Wisłą, w drugiej zmarnowała kilka dogodnych sytuacji, a indywidualny błąd Johanssona zadecydował o tym, ze trzy punkty zostały w Płocku. Zapraszamy do obejrzenia skrótu tego spotkania. Skrót z meczu na Ekstraklasa.TV

Legionistaaa - 3 godziny temu, *.orange.pl Ikea zalatwił mecz odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl @Legionistaaa: Zauwaz ze w kazdym meczu jest ktos kto gra przeciw druzynie. Jak nie Audustyniak odpieniczy nieziemski numer to odwali to ikea. Jak Slisz nie zostawi pilki 20 metrow od swojej bramki to jedza dostanie czerwona kartke i oslabi zespol. Albo mladen sie doigra. W tym temacie mamy pelna wymiennosc zawodnikow. odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl Wolski mial TRZY superpodania z czego padly dwie bramki. Bo to jest zawodnik. A co mial nasz czarodziej futbolu? Chamskie zachpwania o obrazona mine. odpowiedz

jarekk - 4 godziny temu, *.metrointernet.pl Dobrze widac jakosc pilkarzy Legii i Wisly. Lewandowsi i Rosolek dostali takie same podania tylko Lewandowski strzelil jak nalezy a rosolek sami widzicie. Jak trampkarz. I z nim mamy cos ugrac.

Superkramer to samo. Chyba oczy zamknal i nie patrzyl co robi. odpowiedz

