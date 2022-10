Rosołek: Powinniśmy wygrać ten mecz

Piątek, 14 października 2022 r. 23:55 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Uważam, że byliśmy lepszym zespołem. Mieliśmy więcej sytuacji do strzelenia bramki, szczególnie przy wyniku 1-1. Nie wykorzystane okazję zemściły się jednak. Straciliśmy bramkę po głupim błędzie. Potem było już ciężko wpakować nam piłkę do siatki. Powinniśmy wygrać to spotkanie – mówi po spotkaniu napastnik Legii Warszawa, Maciej Rosołek.









- Spotkanie pucharowe będzie na pewno inne niż to dzisiejsze. To tylko jeden mecz, a my chcemy wygrać te rozgrywki. Także nie możemy przegrać tego spotkania. Wiadomo w lidze też nie można przegrywać, ale tu można odrobić punkty następnymi meczami. W pucharze nie będziemy mieć takiej szansy. Więc na pewno będzie to inne spotkanie, bo musimy je wygrać.



- Nie wydaje mi się, żebyśmy musieli dużo zmieniać. Uważam, że zagraliśmy jeden z lepszych meczów w tej rundzie. Niestety przegraliśmy, ale mieliśmy wiele sytuacji do strzelenia bramki. Jedyną rzeczą jaką musimy poprawić to właśnie skuteczność. Chociaż to też zależy od szczęścia.