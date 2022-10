Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Wisłą Płock

Poniedziałek, 17 października 2022 r. 07:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za piątkowy mecz z Płocku przyznaliście Bartoszowi Sliszowi - 3,3 w skali 1-6. W miarę pozytywnie oceniliście także występ Maika Nawrockiego, a pozostali zawodnicy uzyskali noty poniżej 3. Najniższa trafiła do Mattiasa Johanssona - 1,6. W sumie oceniało 580 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,4.









Slisz 3,3

Nawrocki 3,2

Tobiasz 2,9

Mladenović 2,9

Jędrzejczyk 2,8

Wszołek 2,6

Carlitos 2,3

Josue 2,2

Rosołek 2,2

Kramer 2,2

Kapustka 2,2

Muci 2,1

Sokołowski 2,0

Baku 1,9

Johansson 1,6