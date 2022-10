Kursy na mecz

Wyrównane szanse w dwumeczu z Wisłą Płock

Czwartek, 13 października 2022 r. 20:10 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Przed Legią Warszawa dwa trudne wyjazdy do Płocka. W obecnym sezonie Wisła radzi sobie bardzo dobrze, a do składu wrócił ostatnio Rafał Wolski, który na początku sezonu prezentował bardzo wysoką formę. Czy podopieczni Kosty Runjaicia są w stanie dwukrotnie wygrać na wyjeździe? Kursy na piątkowy mecz w Fortunie są wyrównane. Bukmacherzy ustalili kurs na Legię na 2,66, a na wygraną gospodarzy 2,7. Na wtorkowy mecz 1/16 finału Pucharu Polski liczby wyglądają podobnie - 2,5 na wygraną stołecznej drużyny.



KURSY NA WISŁA P. - LEGIA (EKSTRAKLASA)

FORTUNA: 1 2.7 X 3.4 2 2.66



KURSY NA WISŁA P. - LEGIA (PUCHAR POLSKI)

FORTUNA: 1 2.70 X 3.50 2 2.50









Mecze Legii z Wisłą Płock:

12.12.2021 - Wisła 1-0 Legia

24.07.2021 - Legia 1-0 Wisła

20.02.2021 - Legia 5-2 Wisła

11.09.2020 - Wisła 0-1 Legia

14.12.2019 - Legia 3-1 Wisła

18.09.2019 - Wisła 1-0 Legia

10.02.2019 - Wisła 0-1 Legia



