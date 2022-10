W piątkowym meczu z Wisłą Płock nie wystąpi Rafał Augustyniak, który nabawił się urazu podczas jednego z treningów. - Augustyniak doznał lekkiego urazu mięśnia i nie chcemy pogłębiać jego kontuzji. Mam nadzieję, że będzie gotowy do gry we wtorek - powiedział trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić .

axlrose - 33 minuty temu, *.tpnet.pl Kurde, 13 dzisiaj. Mnie też pierniczy się od samego rana, a teraz jeszcze taki news. Szkoda chłopa, walczak z niego, miałby Furman godnego przeciwnika. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Szkoda, Grajek dobrze przeszkadza, ale też nieźle wyprowadza atak. To jest pomocnik typu Mandziejewicza, choć nie tak sprytny. Ale kontuzje to codzienność piłeczki. Mamy skład dobry, więc poradzimy sobie w Płocku ! odpowiedz

AdamJ - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wracaj do zdrowia! Trzymaj się! odpowiedz

