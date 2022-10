W środę zapraszamy na mecz futsalistów

Futsaliści Legii cały czas czekają na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. W ostatnią niedzielę zabrakło... sekundy w derbowym meczu z AZS-em UW Wilanów. Mamy nadzieję, że w zaległym spotkaniu z FC Toruń, w końcu legionistom uda się wywalczyć pełną pulę. Mecz rozegrany zostanie w najbliższą środę, 19 października o godzinie 20:00 w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18. Najbliższy rywal Legii w czterech rozegranych spotkaniach zdobył pięć punktów. Torunanie zaczęli od dwóch remisów 3-3, z Dremanem Kopmrachcice oraz Red Dragons Pniewy, a także wygranej 6-3 ze Słonecznym Stokiem Białystok. W ostatniej kolejce zespół z Torunia przegrał w Bochni 3-6. Bilety na środowe spotkanie nabywać można TUTAJ w cenie 12 złotych (ulgowe, które przysługują dzieciom w wieku 3-12 lat oraz osobom niepełnosprawnym) oraz 17 złotych (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny! Termin meczu: środa, 19 października 2022 roku, g. 20:00 Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 12 zł (ulgowe, dla dzieci 3-12 lat i niepełnosprawny) oraz 17 zł (normalne)

