21-23.10: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę przedostatni w tym roku mecz przy Łazienkowskiej, na który po prostu trzeba przyjść jak najliczniej. Kibice ze Szczecina przyjadą do Warszawy pociągiem specjalnym. Nasi koszykarze rozegrają wyjazdowe spotkanie z Kingiem Szczecin o 15:30, a transmisję można zobaczyć na Emocje.TV. W sobotę i niedzielę na boisku przy Kawęczyńskiej, amp futboliści Legii rozgrywać będą piąty, przedostatni turniej mistrzostw Polski w sezonie 2022. Wstęp wolny, zapraszamy! Od piątku do niedzieli w Spale odbywać się będą międzynarodowe zawody z cyklu Nadzieje Olimpijskie w pięcioboju nowoczesnym w kat. U-17 i U-19, z udziałem zawodników Legii.

