Dwa sobotnie zwycięstwa Legii

Sobota, 22 października 2022 r. 15:54 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu V turnieju amp futbol ekstraklasy, rozgrywanego w Warszawie, Legia wygrała ze Stalą Rzeszów 3-0. W drugim sobotnim spotkaniu stołeczne drużyna wygrała z Nowymi Technologiami Różyca 3-0. Tym samym legioniści zainkasowali komplet, 6 punktów. W niedzielę czekają ich bardzo trudne mecze - z mistrzem Polski, Wisłą Kraków o godzinie 10:15 i na zakończenie z Kuloodpornymi Bielsko-Biała (o godz. 14:00). Zapraszamy do wspierania naszych zawodników na boisku przy ul. Kawęczyńskiej 44. Wstęp wolny.



Legia Warszawa 3-0 (1-0) Stal Rzeszów

1-0 - 10' Mariusz Adamczyk

2-0 - 23' Mariusz Adamczyk

3-0 - 25' Dominik Abramczyk



Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Mariusza Adamczyka. Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando stołecznego zespołu, który zdecydowanie dominował. W 10. minucie legioniści wykorzystali błąd przeciwników w wyprowadzeniu piłki od własnej bramki i szybko zdobyli trafienie. W 19. minucie doskonałą sytuację zmarnował Maks Moroz, który posłał piłkę obok słupka.



Kolejne dwie bramki padły tuż po wznowieniu gry. Najpierw świetnie uderzał Chambers, po chwili jeszcze raz, ale piłkę do bramki z bliskiej odległości dobił Adamczyk. W 25. minucie pięknym strzałem pod poprzeczkę swojego debiutanckiego gola zdobył Dominik Abramczyk.



Stal: 3. Andrzej Szczęsny, 11. Mateusz Florek, 13. Roger Whitehouse, 8. Jakub Guściora, 23. Przemysław Gromek, 9. Marcel Zając, 10. Mirosławe Gajerski



Legia: 1. Jakub Popławski, 8. Adrian Stanecki, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 13. Mateusz Ślusarczyk, 31. Dominik Abramczyk, 10. Michael Chambers



Legia Warszawa 3-0 (2-0) Nowe Technologie Różyca

1-0 - 5' Michael Chambers

2-0 - 15' Michael Chambers

3-0 - 23' Mariusz Adamczyk



W drugim sobotnim spotkaniu Legia Warszawa wygrała z Nowymi Technologiami Różyca 3-0. W 5. minucie bramkę dla Legii zdobył Michael Chambers. Do piłki ruszył jeszcze Moha Aharchi, czym zmylił bramkarza. W 12. minucie słupek pomógł bramkarzowi drużyny gości, ale legioniści niepokoili go raz po raz. Dwie minuty później Chambers próbował uderzenia piętką. Niestety, nie udało się. Szkoda, bo byłaby to bardzo efektowna bramka. Legioniści całkowicie zdominowali przeciwnika, co zaowocowało drugim trafieniem dla Legii. Tym razem Chambers otrzymał bardzo dobre podanie i z najbliższej odległości uderzył głową. Na nieco ponad minutę przed końcem pierwszej połowy bardzo mocny, ale niecelny strzał oddał Aharchi. Jeszcze błąd popełnił bramkarz Nowych Technologii, jednak legioniści nie wykorzystali tej szansy i do przerwy prowadzili 2-0.



W 23. minucie Mariusz Adamczyk dobił wypuszczoną przez bramkarza piłkę, podwyższając wynik na 3-0. Chwilę później w jednym ze starć mocno ucierpiał Aharchi, na szczęście nic poważnego się nie stało. Po tej bramce trener stołecznego zespołu zdecydował się na wprowadzenie zmienników, dając zawodnikom odpocząć przed trudnymi niedzielnymi meczami. W 35. minucie efektownie do uderzenia głową złożył się Dominik Abramczyk, ale piłka nie wpadła do bramki. Chwilę później legioniści mieli kolejne dwie sytuacje, których nie wykorzystali. Do końca wynik nie uległ już zmianie.