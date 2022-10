28-30.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 28 października 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę fani Legii wspierać będą naszych piłkarzy przy okazji wyjazdowego meczu z Jagiellonią. Osoby niejadące na Podlasie, zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy, którzy o 18:00 podejmować będą BAS Białystok. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do kupienia przy wejściu do hali przy Niegocińskiej 2a. W niedzielę swoje mecze rozegrają nasi futsaliści (16:00, OSiR Włochy) oraz koszykarze (19:30, OSiR Bemowo). Bilety na futsal kupować można tutaj, na kosza - tutaj.



W sobotę w Łodzi nasze rugbistki wezmą udział w kolejnym turnieju mistrzostw Polski w sezonie 2022/23.



Zofia Klepacka wystartuje w mistrzostwach Polski w klasie iQFoil (w pierwszym terminie nie odbyły się z powodu braku wiatru), które odbędą się w Pucku.



W sobotę i niedzielę w Tomaszowie Mazowieckim rozegrane zostaną zawody Pucharu Polski w łyżwiarstwie szybkim, będące inauguracją sezonu 2022/23. Marek i Mateusz Kania startować będą na Mistrzostwach Świata we wrotkarstwie szybkim, które odbywać się będą w Buenos Aires.



Rozkład jazdy:

28.10 g. 20:00 Helmond Sport - FC Den Haag

28.10 g. 20:30 Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków

29.10 g. 11:00 Legia Ladies - Forty Piątnica [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3]

29.10 g. 12:00 Legia II Warszawa - ŁKS II Łódż [LTC 5]

29.10 g. 16:00 Legia II Warszawa - Tur Bielsk Podlaski [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

29.10 g. 17:30 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

29.10 g. 17:30 UWKS Legia Warszawa - GKS Dąbrówka [A klasa][ul. Marymoncka 42]

29.10 g. 18:00 Legia Warszawa - BAS Białystok [siatka, ul. Niegocińska 2a]

30.10 g. 16:00 Legia Warszawa - Rekord Bielsko-Biała [futsal, ul. Gładka 18]

30.10 g. 19:30 Legia Warszawa - Czarni Słupsk [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

31.10 g. 19:00 Radomiak Radom - Warta Poznań



Młodzież:

28.10 g. 19:00 Legia U14 - Broń Radom 09 [LTC 6]

29.10 g. 10:00 Legia U17 - Wisła Płock 06 [CLJ U17][LTC]

29.10 g. 11:00 Legia U12 - Mazur Radzymin 11 [ul. Łazienkowska 3]

29.10 g. 12:00 Korona Kielce 04/5 - Legia U19 [CLJ U19][Kielce, ul. Szczepaniaka 29]

29.10 g. 13:30 Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk 08 - Legia LSS U15 [Pułtusk, ul. Sportowa 2a]

29.10 g. 14:00 Legia U15 - AKS SMS Łódż 08 [CLJ U15][LTC 7]

29.10 g. 15:30 Jedynka Marki U-13 - Legia Warszawa U-13 [kosz, ul. Okólna 14]

30.10 g. 11:00 Legia Warszawa U-17 - Energa Basket II Warszawa U-17 [kosz, ul. Jagiellońska 7]