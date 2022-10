Mladenović: Kontrakt? Pierwszy krok należy do klubu

Piątek, 14 października 2022 r. 12:23 źródło: sport.tvp.pl

- Dobrze się czuję pod względem psychicznym i motorycznym. Mam wrażenie, że jestem w niezłej formie. Idzie ku dobremu i oby tak zostało. Wiem, że wszystko może wyglądać lepiej, choć jestem zadowolony z tego, co póki co osiągnęliśmy w trwających rozgrywkach. Najważniejsze, że jesteśmy w grze o czołowe lokaty - mówi Filip Mladenović w rozmowie z TVPSport.pl.



W czerwcu Serbowi kończy się kontrakt ze stołecznym klubem. Niedawno dyrektor sportowy Jacek Zieliński przyznał, że będzie prowadził rozmowy z Mladenoviciem, ale może być ciężko go zatrzymać.



- Nie mam nic do powiedzenia o nowym kontrakcie, bo z nikim o tym nie rozmawiałem. Jednocześnie wychodzę z założenia, że jest czas na to, by klub ten temat ruszył lub nie. Nie przejmuję się tą sprawą. Zależy mi tylko na dobrych treningach i jak najlepszych meczach. Chcę skutecznie zamknąć rundę jesienną i mam nadzieję, że potem zostanie wylot na mundial. (...) Zmiana klubu zawsze zależy też od dotychczasowej drużyny. Mogę powiedzieć, że fajnie się czuję w Warszawie. Dobrze mi w Legii. Bardzo chcę, by to był udany sezon: dla mnie i klubu. Zależy mi na walce o mistrzostwo i Puchar Polski. Zawsze też staram się rozwijać, bo wierzę, że każdy rok może przyczyniać się do progresu umiejętności.



- Pierwszy krok należy do klubu, bo to on decyduje czy będzie chciał przedłużyć kontrakt czy nie. I tak jest zawsze, bo nie byłoby mnie w Legii, gdyby nie zapadła decyzja, że warto związać się z Mladenoviciem. Teraz sytuacja zatacza koło. Jeśli będą chęci, to jestem otwarty na rozmowę.



