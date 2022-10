Mladenović: Zabrakło odpowiedniej koncentracji

Sobota, 15 października 2022 r. 02:14 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Szkoda braku punktów z dzisiejszego meczu. Mówiłem w szatani, że nie czułem się jeszcze tak dobrze na boisku w tym sezonie jak dziś. Graliśmy w piłkę, mieliśmy ją często przy sobie. Myślę, że zabrakło nam determinacji i finalizacji. Może brakowało też odpowiedniej koncentracji. Ale nic z tego, że zagraliśmy dobrze, skoro nie mamy punktów. To boli najbardziej - mówi po porażce z Wisłą Płock obrońca Legii Warszawa, Filip Mladenović.







- Nie powiedziałbym, że Wisła była bardziej wybiegana. Moim zdaniem biegaliśmy dobrze. Personalnie czułem się wręcz bardzo dobrze. Gdy straciliśmy pierwszą bramkę czuliśmy, że wyrównamy. Ale kiedy podarujesz drugi prezent jak dziś to ciężko już wrócić.









- Blaz Kramer miał kłopoty ze zdrowiem i powoli wraca. Jest dobry przy utrzymaniu piłki, groźny po dośrodkowaniach. To było też dziś widać. W jego dogodnej sytuacji piłka nie była łatwa, ale powinien to strzelić. W następnych meczach na pewno nam się przyda.



- Zawsze mówiłem i będę powtarzał, że grając w Legii Warszawa grasz o wysokie cele. Ja tak do tego podchodzę. Każdy tak powinien myśleć, gdy przychodzi do tego klubu. Będziemy grali o wysokie cele. Wiemy jaka jest ta liga i walka się dopiero zaczyna.