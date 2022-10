Sokołowski: Bardzo liczyliśmy na trzy punkty

Piątek, 14 października 2022 r. 23:56 Mikołaj Ciura i Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Szkoda, że straciliśmy trzy punkty, bo bardzo na nie liczyliśmy. Ale no nic, takie jest życie. Mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Tak to jest, że straciliśmy dwie bramki, a nie udało nam się nic więcej strzelić. Myślę, że jeżeli chodzi o aspekty piłkarskie, to nie wyglądało to źle. Ale niestety przegraliśmy – mówi po spotkaniu z Wisłą Płock pomocnik Legii Warszawa, Patryk Sokołowski.



- Niewykorzystane sytuację i kontrę, po której straciliśmy drugiego gola można określić jako punkty zwrotne w tym spotkaniu. Jakby wpadła któraś z naszych szans na 1-2, to ten mecz wyglądałby inaczej. Ale teraz to jest już historia. Musimy się skupić, żeby we wtorek coś wpadło.









- Czy pucharowe spotkanie będzie inne? Pewnie tak. Będą też pewnie różne składy, ale my podchodzimy tak, że chcemy ten mecz wygrać za wszelką cenę. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało.



- Będziemy musieli przeanalizować to, żeby ta bramka wpadła. Szkoda, że nie udało się wykorzystać naprawdę dobrego momentu w pierwszej połowie. Czuliśmy też na boisku, że naprawdę idzie nam dobrze. Kwestia postawienia tej kropki nad i. Takie mecze się jednak czasem zdarzają. Trzeba podnieść głowę i zrobić wszystko, żeby we wtorek bramki wpadały.



- My chcemy grać konsekwentnie, ofensywnie i stwarzać sytuację. Czasami są takie fazy meczu, że trzeba się wybronić i ustawić bardziej defensywnie. Nie zawsze da się tylko atakować. Naszym planem jest jak najwięcej spędzać czasu jednak na połowie przeciwnika. Mamy swoje założenia, które w wielu fazach realizowaliśmy.



- Nie zgodzę się z tym, że nie przejęliśmy inicjatywy po wyrównaniu. Mieliśmy okazję Carlitosa czy Blaza Kramera. To były takie sytuację, które myślę że na dziesięć, osiem by pewnie wpadło. Jak znam Kramera to bardzo dobrze gra głową, jest bardzo silny. Pewnie większość takich piłek by trafił. Tutaj akurat świetnie wybronił bramkarz. Myślę, że nie było tak, że cofnęliśmy się po bramce na 1-1, bo mieliśmy swoje szanse i szkoda, że nie wpadło.