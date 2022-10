Strzelectwo

Bartnik wicemistrzem świata! Legionista poleci na Igrzyska

Sobota, 22 października 2022 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Niesamowitych emocji w sobotnie przedpołudnie dostarczył zawodnik sekcji strzeleckiej Legii Warszawa, Tomasz Bartnik podczas finału konkurencji karabin 3 postawy. Legionista w piątek, z piątego miejsca w kwalifikacjach (z wynikiem 592 pkt.), zapewnił sobie awans do finałowej ósemki. Dziś z kolei Tomek spisywał się jeszcze lepiej i do samego końca walczył o złoto, ostatecznie kończąc rywalizację ze srebrnym medalem. Brawo!



W finałowej rywalizacji nasz zawodnik od samego początku plasował się w ścisłej czołówce. Po 25. seriach legionista był trzeci z 0.1 pkt. straty do drugiego miejsca i 0.9 pkt. do prowadzącego Ukraińca. Po kolejnych pięciu seriach, Bartnik awansował na drugie miejsce (309.5 pkt.) i tracił 2.3 pkt. do Kulisha. Po 35. seriach Bartnik ponownie był trzeci (359.7) ze stratą 0.4 pkt. do miejsca drugiego i 2.9 do prowadzącego. Ostatecznie po 40. seriach nasz zawodnik z drugiego miejsca - dzięki fantastycznemu finiszowi, awansował do meczu o złoto, w którym biorą udział dwaj najlepsi zawodnicy po 40. seriach. Po tym etapie Serhiy Kulish miał 413.9 pkt., Bartnik 409.4 pkt. Z kolei Nowerg, Jon-Hermann Hegg z wynikiem 407.9 pkt. miał już zapewniony brązowy medal.



Finałowa rywalizacja o złoto była niezwykle emocjonująca. Punkty w niej liczone były od zera, a rywalizacja odbywała się jak... rzuty karne. W każdej kolejnej serii dwa punkty otrzymywał zawodnik, który uzyskał lepszy rezultat - nie sumowano więc (jak w poprzednich rundach) dokładnych wyników "ustrzelonych". W pierwszej serii wygrał Ukrainiec (10.4 vs 9.6), w drugiej i trzeciej legionista (10.3 vs 9.5, 10.7 vs 10.3) i po raz pierwszy wyszedł na prowadzenie (4-2). W kolejnej serii Bartnik trafił 10.1, ale rywal był minimalnie lepszy (10.2), w kolejnej 9.9, a rywal 10.0 i powoli przewaga Kulisha zaczęła rosnąć. Przy stanie 6-10, trener Tomka wziął czas, po którym nasz zawodnik trafił świetnie... 10.6, lecz Ukrainiec po chwili ustrzelił 10.7, czym właściwie zapewnił sobie wygraną. W ostatniej serii znów lepszy był przeciwnik (10.1 vs 10.6) i Tomasz Bartnik przegrał mecz o złoto 6-16 i wywalczył srebrny medal Mistrzostw Świata w karabinie 3 postawy. Ten wynik zapewnił kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Będzie to drugi start legionisty na IO.



Mecz o złoto w karabinie 3 postawy

Tomasz Bartnik vs Serkiy Kulish

9.6 vs 10.4 (0-2)

10.3 vs 9.5 (2-2)

10.7 vs 10.3 (4-2)

10.1 vs 10.2 (4-4)

9.9. vs 10.0 (4-6)

9.2 vs 10.6 (4-8)

10.5 vs 9.8 (6-8)

10.2 vs 10.7 (6-10)

9.7 vs 10.5 (6-12)

timeout T.B.

10.6 vs 10.7 (6-14)

10.1 vs 10.6 (6-16)



We wcześniejszych dniach Tomasz Bartnik w karabinie pneumatycznym zajął miejsce 28. z wynikiem 626,6 pkt. Katarzyna Klepacz zajęła miejsce 55. w konkurencji pistoletu pneumatycznego, z wynikiem 566 pkt. Startowało 111 zawodniczek. W pistolecie pneumatycznym drużynowo, Klepacz, wraz z Klaudią Breś i Julitą Borek zajęły miejsce 11. Z kolei w miksie Ppn, legionistka wraz z Szymonem Wojtyną zajęli miejsce dziesiąte. Klepacz zdecydowanie lepszy wynik osiągnęła w pistolecie dowolnym 50 metrów - indywidualnie zajęła wysokie, 7. miejsce z wynikiem 529 pkt.