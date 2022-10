Na stadionach: Dla Ciebie płonie tysiące serc

Wtorek, 18 października 2022 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu fani Lecha stawili się w 77 osób na wyjazdowym meczu z Hapoelem Beer Szewa. Mieli ze sobą jedną, niewielką klubową flagę. Gospodarze zaprezentowali oprawę "Repeat after me: We cen do it". Kibice GKS-u Katowice pojechali na ostatni mecz hokejowej Ligi Mistrzów do węgierskiego Szekesfehervar w 400 osób. A co działo się na krajowym podwórku?



Najliczniej na wyjazdowym szlaku stawiła się Arka w Chorzowie (z licznym wsparciem Polonii Bytom). Gdynianie podróżowali pociągiem specjalnym, z kolei Polonia - tramwajem specjalnym. Łącznie w sektorze gości obecnych było 1014 osób. Zagłębie Sosnowiec w 900 osób zawitało do Bielska-Białej, dobry wyjazd na zapleczu ekstraklasy zaliczyła GieKSa - 408 osób w Niepołomicach. W ekstraklasie Zagłębie Lubin w ponad 800 osób pojechało na Widzew, gdzie zaprezentowało oprawę "Miedziowa Armia". Lechici w 691 osób pojechali do Zabrza. W tym przypadku choreografię przygotowali gospodarze. "Dla Ciebie płonie tysiące serc" - to hasło przewodnie Torcidy z tego spotkania, oczywiście z odpowiednią ilością pirotechniki. Bardzo dobry wyjazd, jak na swoje możliwości, zaliczyła Stal Mielec, stawiając się w 503 osoby w Kielcach (z piro). Radomiak wpuścił delegację Śląska na swoje sektory, jako że w Radomiu oficjalnie nie funkcjonuje sektor gości. Wisła Kraków na bliski wyjazd do Niecieczy pojechała w ok. 1500 osób, zajmując sporą część trybuny gospodarzy. W niższych ligach ciekawie było na meczach Włocłavii z Elaną oraz Olimpii Grudziądz z Zawiszą.



Oprawę zaprezentowała Lechia na meczu z zaprzyjaźnionym Rakowem. Ultrasowali również fani Podbeskidzia, Stomilu, Arki, Olimpii Grudziądz, Zawiszy, Włocłavii i GKS-u Bełchatów.



Ekstraklasa:



Widzew Łódź - Zagłębie Lubin (800)

Fani z Lubina do Łodzi przyjechali autokarami w dobrej liczbie. Zaprezentowali malowany transparent "Miedziowa Armia", nad którym machali flagami na kijach i zaprezentowali pokaz pirotechniczny. Po stronie gospodarzy jak zwykle wysoka frekwencja, na poziomie 17 tys.



Górnik Zabrze - Lech Poznań (691)

Zabrzanie na meczu z Lechem zaprezentowali foliowy napis "Dla Ciebie płonie tysiące serc", podświetlony pirotechniką. Wywiesili także transparent "Ludzie w kryminałach, walczcie o swoje prawa. Torcida Górnik". Lechici przyjechali w 691 osób i dobrze oflagowali swój sektor.



Korona Kielce - Stal Mielec (503)

Bardzo dobry wynik Stali na niedalekim wyjeździe do Kielc, gdzie stawili się w 503 osoby. W sektorze gości zaprezentowali flagowisko i trochę pirotechniki.



Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa (250)

Na meczu przyjaźni w Gdańsku frekwencja pozostawiała wiele do życzenia, tak jak na większości ostatnich meczów. Gospodarze zaprezentowali malowany transparent "Długa droga do piekła, kostucha to ścierwo wlekła", a całość uzupełniła pirotechnika. Raków przyjechał w ok. 250 osób, zasiadł w sektorze gości, gdzie wywiesił cztery flagi.



Radomiak Radom - Śląsk Wrocław (110)

Na trybunach 2,4 tys. kibiców. Radomiak wpuścił na swoje sektory nieco ponad setkę wrocławian, bowiem w Radomiu cały czas wyłączony z użytku (na wniosek policji) pozostaje sektor gości.



Warta Poznań - Jagiellonia Białystok (107)

Białostoczanie do Grodziska Wielkopolskiego przyjechali w 107 osób, w tym Mazur Ełk (11). Przyjezdni z jedną flagą.



Miedź Legnica - Cracovia (102)

Słaba liczba "Pasów" na tym niezbyt dalekim wyjeździe - zaledwie 102 osoby z czterema flagami. Gospodarzy w młynie ok. 200, a na całym stadionie łącznie 3,5 tys. kibiców. Miejscowi wywiesili transparent "Wojciech Łobodziński - szacunek się należy".



Pogoń Szczecin - Piast Gliwice (70)

Na daleki wyjazd do Szczecina wybrało się 70 kibiców Piasta. Na sektor gości weszły 62 osoby. Przyjezdni z trzema flagami. Na trybunach ponad 17 tys. fanów.



Wisła Płock - Legia Warszawa (-)

Tylko 4,3 tys. kibiców obejrzało spotkanie w Płocku, bowiem stadion Wisły cały czas jest w budowie i zostanie otwarty w całości w rundzie wiosennej. Z powodu braku sektora, kibiców gości brak.



Niższe ligi:



Ruch Chorzów - Arka Gdynia (1014)

Komplet widzów na trybunach w Chorzowie i dobra liczba arkowców (przyjechali specjalem), licznie wspieranych przez Polonię Bytom (500). Bytomianie przyjechali... tramwajem specjalnym. Wraz z Arką także delegacje Cracovii, Lecha i Gwardii Koszalin. Przyjezdni zaprezentowali płótno "PrzyjecHali goście z Gdyni" oraz kilka rac.



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec (900)

Na bliskim wyjeździe pojawiło się 900 fanów Zagłębia i zgód, w tym BKS (270), Beskid Andrychów (25) i Slavia Praga (1). Gospodarze zaprezentowali malowaną sektorówkę "Rychlińskiego 21", flagi na kijach i odpalili kilka rac.



Puszcza Niepołomice - GKS Katowice (408)

GieKSiarze w nadkomplecie stawili się w Niepołomicach, wspierani symbolicznie przez Górnika (4).



Olimpia Grudziądz - Zawisza Bydgoszcz (320)

Klub z Grudziądza mocno ograniczył liczbę wejściówek dla Zawiszy, stąd tych tylko 320. Bydgoszczanie pokazali sektorówkę w barwach, transparent "Za te barwy stań do walki" oraz piro. Olimpia zaprezentowała sektorówkę w kształcie klubowego herbu, transparent "Barwy wspaniałe!", baloniki oraz trochę piro.



Włocłavia Włocławek - Elana Toruń (200)

Gospodarzy w młynie ok. 350, w tym Górnik Konin (70) i ŁKS (25). Zaprezentowali transparent "Ultras Włocłavia", pasy materiału, chorągiewki i kilkanaście rac. Pod adresem przyjezdnych wywiesili transparent "Chuligani na wywiadach i w internecie, co się z wami stało śmieciE?". Elanowcy podróżowali pociągiem i dobrze oflagowali sektor gości.



ŁKS Łódź - Sandecja Nowy Sącz (45)

Tur Bielsk Podlaski - Wigry Suwałki (45)

Motor Lublin - Kotwica Kołobrzeg (43)





Wyjazd tygodnia: 1014 kibiców Arki w Chorzowie

Oprawa tygodnia: Choreo Górnika Zabrze na meczu z Lechem



