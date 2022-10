Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 15 października 2022 r. 08:58 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi ulegli 0-3 Lechowi, grając przez ostatnie 20 minut w 10. Legia U17 odniosła 10. zwycięstwo z rzedu, a wygrana 4-0 z wiceliderem Wisłą Kraków, pozwoliło na zwiększenie przewagi w tabeli. Legia U15 po zaciętym meczu uległa 0-1 Jagiellonii, ale utrzymuje prowadzenie w Grupie I CLJ U15. Legia U16 wygrała 5-1 z STF Champion Warszawa '07. Legia U14 pokonała 11-0 SEMP Pogoń Siedlce i zajmuje pozycję lidera mazowieckiej Ekstraligi. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U-19: Legia Warszawa 0–3 (0-1) Lech Poznań 04/5/6

Gole:

1-0 3 min. Adrian Tymiński

2-0 90+2 min. Dawid Zięba

3-0 90+4 min. Sebastian Goc (as. Kacper Kroczyński)



Strzały (celne): Legia 15 (9) - Lech 12 (8)



Legia: Franciszek Chojak – Marcel Krajewski (62' Franciszek Saganowski [06]), Rafał Boczoń [06] CZ (69'), Jakub Okusami, Patryk Romanowski (46' Maciej Bochniak) – Sebastina Kieraś, Oskar Lachowicz (75' Kacper Knera), Maddox Sobociński (46' Szymon Grączewski) – Wiktor Puciłowski, Maksymilian Stangret, Dawid Niedźwiedzki (62' Dawid Kiedrowicz)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: Wisła Kraków 06 0-4 (0-2) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 4 min. Karol Kosiorek (as. Jakub Adkonis)

0-2 28 min. Jakub Grzejszczak (as. Maciej Saletra)

0-3 62 min. Jakub Adkonis (as. Kacper Bogusiewicz)

0-4 72 min. Igor Skrobała (as. Jakub Żewłakow)



Ekstraliga U16: STF Champion Warszawa '07 1-5(1-4) Legia U16

Gole:

0-1 2 min. Dawid Nos (as. Aleksander Iwańczyk)

0-2 16 min. Jan Leszczyński b.a.

0-3 20 min. Igor Busz (as. Dawid Nos)

1-3 38 min.

1-4 41 min. Max Pawłowski (as. Alex Cetnar)

1-5 90+1 min. Dawid Nos b.a.



Strzały (celne)[40-90']: Champion 2 (1) - Legia 30 (18)



CLJ U15: Legia Warszawa U15 0-1 (0-0) Jagiellonia Białystok 08

Gol:

0-1 78 min. Jakub Sielawa



Strzały (celne): Legia 8(6) - Jagiellonia 12(5)



Ekstraliga U14: Legia Warszawa U14 11-0 (7-0) SEMP Pogoń Siedlce 09

Gole:

0-1 3 min. Wojciech Chachuła (as. Jakub Juszczak)

0-2 8 min. Wojciech Chachuła (as. Wojciech Paczosa)

0-3 15 min. Kazimierz Szydło (as. Norbert Merchel)

0-4 25 min. Kazimierz Szydło b.a.

0-5 30 min. Szymon Piasta b.a.

0-6 31 min. Mateusz Strzelecki (as. Norbert Merchel)

0-7 40 min. Norbert Merchel b.a.

0-8 52 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray b.a.

0-9 53 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Bartosz Korżyński)

0-10 59 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Mateusz Strzelecki)

0-11 78 min. Piotr Bartnicki (as. Wojciech Paczosa)



Legia: Denys Stolarienko, Jan Pietrzak - Aleksander Marciniak, Bartosz Korżyński, Piotr Kaniewski, Jakub Juszczak, Kazimierz Szydło, Wojciech Paczosa, Norbert Merchel, Szymon Piasta, Wojciech Chachuła, Fabian Mazur, Jakub Piaseczny, Jan Rodak, Piotr Bartnicki, Mateusz Strzelecki, Edouard von Brandt-Etchemendigaray

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



UKS FC Komorów '09 2-1 Legia LSS U14



Drużyna z Komorowa jest niewygodnym rywalem dla legionistów, choć w tabeli plasuje się w środkowych rejonach. To z nią stracili jedyne punkty w tym sezonie (remis i porażka). Zabrakło odrobinę lepszej gry i skuteczności.



AP 11 Legionowo 2010 - Legia U13



Legia: Olaf Szczęsny, Olivier Pruszyński, Marcel Laszczyk, Kacper Jaczewski, Krzysztof Krzemiński, Antoni Błoński, Aleksander Badowski, Tymon Płoszka, Igor Lechecki, Jan Szybicki

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Pewna postawa drużyny Legii, która - podobnie jak w pierwszym meczu - miała pełną kontrolę nad przebiegiem spotkania.



I liga U12: Barca Academy "Grana" 2011 - Legia Warszawa U12



Strzały (celne): Barca 13 (6) - Legia 22 (13).



Legia: Antoni Pawłowski, Filip Komorowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Stefan Podgórski, Bartosz Gawryś, Filp Wancerz, Fryderyk Paprocki, Aleksander Dąbrowski, Stanisław Sałek

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Niezłe spotkanie w wykonaniu legionistów. Gospodarze, których z grubsza mozna nazwać drugą drużyną Barca Academy w tym roczniku, prezentowali się zrazu całkiem nieźle, niemniej zdecydowanie lepiej i dokładniej wykańczali akcje legioniści którzy z minuty na minutę przejmowali inicjatywę w grze. Szczególnie było to widoczne po przerwie, gdy od 35. minuty gra toczyła się głównie na połowie gospodarzy.



Orły Zielonka 2011 - Legia LSS U12



Tak jak w pierwszej rundzie, spotkanie miało zacięty charakter, choć nieco bardziej efektywni pod bramką byli momentami gospodarze.



Legia U11 - SEMP Ursynów 2012



Legia: Aleksander Kurowski, Seweryn Orzechowski, Aleksander Obidziński, Antonio Gralewicz-Mendez, Antoni Czuchnowski, Ignacy Silski, Dawid Ruciński

Trener: Michał Konieczny, II trener: Cezary Żarczyński



Udany mecz rozegrali w LTC legioniści z rocznika 2012. Grając bardzo ofensywnie stwarzali sobie wiele sytuacji. Niejednokrotnie narażali się na kontry, jednak sami odpowiadali ze zdwojoną siłą. Zawodnicy z (L)-ką na piersi grali dziś w mocno okrojonym zestawieniu, bez zmian, ale mimo to w końcówce prezentowali się niemal równie dobrze, co w pierwszych minutach.



Liga U10: Legia - Varsovia 2013



Strzały (celne): Legia 65(36) - Varsovia 6(4)



W pierwszym z 2 meczów w tym tygodniu, Legia U10 zmierzyła się w czwartek z Varsovią. Legioniści sporo odbierali, budowali też cierpliwie akcje, stwarzali mnóstwo sytuacji. Nie zawsze jednak, zwłaszcza przed przerwą udawało się im skutecznie wykończyć te ładnie budowane akcje. Sama gra mogła jednak bez wątpienia się podobać, a w ostatnich 10 miunutach i skuteczność nieco wzrosła.



Drukarz Warszawa 2013 - Legia U10 (2013)

Legia: Ignacy Wojciechowski, Leon Gańko, Konstanty Leonkiewicz, Michael Oyedele, Jakub Szymul, Antoni Adamkiewicz, Szymon Chodkowski

Trener: Łukasz Listwan