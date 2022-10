Futsal

Legia Warszawa 3-6 FC Toruń

Środa, 19 października 2022 r. 21:33 Mishka, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu 2. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z zespołem FC Toruń 3-6. Do przerwy legioniści remisowali 2-2. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra 30 października o godzinie 18:00 z niepokonanym dotąd liderem, Rekordem Bielsko-Biała.



Już na samym początku spotkania było groźnie pod bramką Legii Warszawa. Dwukrotnie bardzo dobrze zachował się Ignacio Casillas. Pierwsze minuty zdecydowanie należały do drużyny gości. Dopiero w 5. minucie po świetnej piłce od Mariusza Milewskiego przed szansą stanął Davidoson Silva, jednak przestrzelił. W 7. minucie znowu zawodnicy z Torunia mogli zdobyć pierwszą bramkę, ale zabrakło szczęścia. W 13. minucie powinien być gol dla gości, ale jeden z zawodników kompletnie się pogubił, stojąc tuż przed bramką. W odpowiedzi piękną bramkę zdobył Davidson Silva, który przelobował bramkarza. W 15. minucie duży błąd popełnił Ignacio Casillas, który wypuścił piłkę po strzale, a ta wturlała się do bramki. W 18. minucie po świetnej dwójkowej akcji Davidsona Silvy i Andre Luiza ten drugi podwyższył wynik na 2-1 dla Legii. Po chwili legioniści wyszli z kontrą, ale Silva tym razem uderzył niecelnie. Tuż przed przerwą do wyrównania doprowadził Piotr Szczepaniak.



Po przerwie nastąpiła zmiana w bramce stołecznego zespołu - na boisku pojawił się Tomasz Warszawski. W 24. minucie legioniści zanotowali kolejne trafienie. Tym razem z najbliższej odległości piłkę umieścił w bramce Michał Knajdrowski. W 30. minucie goście wykorzystali błąd bramkarza wykorzystał Michał Wojciechowski. Minęło zaledwie kilkadziesiąt sekund, a najpierw piłka trafiła w słupek, a następnie Davidson Silva tak niefortunnie chciał wyprowadzić piłkę, że podał ją do przeciwnika, a ten dobrym strzałem umieścił ją w siatce. Po chwili Gallego chciał zaskoczyć Warszawskiego strzałem spod własnej bramki, na szczęście golkiper Legii zdołał cofnąć się do bramki i obronić to uderzenie.



W 35. minucie doskonale spisał się Warszawski, który swoją interwencją uchronił Legię przed stratą kolejnej bramki. W odpowiedzi prawdziwą bombę posłał Mariusz Milewski. Uderzenie było tak silne, że mocno odczuł je bramkarz z Torunia. Niestety, po stracie Milewskiego, piątą bramkę dla zespołu gości zdobył Jefferson Ortiz. Kolumbijczyk przejął piłkę, popędził w stronę bramki i podwyższył prowadzenie. Legioniści zdecydowali się na wprowadzenie lotnego bramkarza. Na minutę przed końcem Daniel Gallego wykorzystał pustą bramkę i zdobył kolejne, trzecie swoje trafienie w tym meczu.



Legia Warszawa 3-6 (2-2) FC Toruń

1-0 - 12:47 Davidson Silva

1-1 - 14:51 Daniel Gallego

2-1 - 17:30 Andre Luiz

2-2 - 39:19 Piotr Szczepaniak

3-2 - 23:27 Michał Knajdrowski

3-3 - 29:18 Michał Wojciechowski

3-4 - 29:51 Daniel Gallego

3-5 - 35:10 Jefferson Ortiz

3-6 - 38:59 Daniel Gallego



Legia: Casillas, Jarosz, Andre Luiz, Grzyb, Marcinkowski

rezerwa: Warszawski, Taradejna, Gajek, Tarnowski, Gliński, Knajdrowski, Och, Milewski, Silva