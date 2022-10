Z obozu rywala

Wisła przed meczem z Legią. Mało słabych punktów

Poniedziałek, 17 października 2022 r. 16:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

We wtorek o godzinie 20:30 legioniści w ramach 1/16 Pucharu Polski zmierzą się z Wisłą Płock, z którą rywalizowali w piątek. Zapraszamy do analizy zespołu trenera Pavola Staňo.



Rzadko się zdarza, aby w przeciągu pięciu dni obie drużyny rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Taki przypadek spotkał Legię, która w piątek przegrała w Płocku 1-2, a już we wtorek czeka ich rywalizacja z "Nafciarzami" w krajowym pucharze. Legioniści nie najlepiej radzą sobie przy ulicy Łukasiewicza, co potwierdza piątkowe spotkanie. Pomimo że - zdaniem trenera Kosty Runjaicia - "Wojskowi" zagrali najlepszy mecz w ofensywie, to przegrali, co jeszcze lepiej obrazuje potencjał, jakim dysponują wiślacy. To zespół inteligentnie ułożony, a znaleźć jego słabe strony jest dosyć trudno.



Defensywa



Przede wszystkim Wisła nie ma problemu między słupkami. Na początku sezonu do bramki niespodziewanie wskoczył Bartłomiej Gradecki, który kilkakrotnie ratował wiślaków swoimi dobrymi interwencjami. Koniec końców przytrafiło mu się kilka błędów, co wykorzystał bardziej doświadczony Krzysztof Kamiński. 31-latek jest jednym z najlepszych bramkarzy w Ekstraklasie. Dobrze gra nogami, jest pewny na przedpolu, ale również na linii bramkowej, co udowodnił świetnie interweniując przy strzale Blaža Kramera podczas piątkowego spotkania.



W obronie zdecydowanym liderem jest kapitan Wisły Jakub Rzeźniczak, który wrócił do łask trenera, kiedy niemieckie SpVgg Greuther Fürth wykupiło latem Damiana Michalskiego. Obok "Rzeźnika" najczęściej występuje Steve Kapuadi, a na lewej obronie Piotr Tomasik. 34-latek nie gra ostatnio przez uraz, a zastępuje go Anton Krywociuk. Azer jest jednym ze słabszych punktów zespołu. Krywociuk często się gubi, niedokładnie podaje czy przegrywa pojedynki. Na drugim boku obrony długo oglądaliśmy młodzieżowca Aleksandra Pawlaka, którego ostatnio zastępuje Martin Šulek. Pierwszy z nich lepiej radzi sobie w ofensywie, a drugi w defensywie.







Środek pola



Jego trzon stanowią dobrze znany warszawskiej publice Dominik Furman oraz Damian Rasak. Pierwszy z nich rozkręca się po przeciętnych zeszłorocznych rozgrywkach. "Furmi" świetnie radzi sobie w defensywie, choć również dysponuje dobrymi podaniami. Potwierdza to jego zagranie do Milana Kvocery w meczu z Piastem Gliwice. Pomocnik genialnie podał do Słowaka, który zmarnował swoją okazję, jednak sytuację dobrym strzałem wykończył Kolar. Rasak skupia się bardziej na ofensywie, często szuka strzałów z dystansu, jednak na razie żaden z nich nie był skuteczny.







Ofensywa



Ta stoi na bardzo wysokim poziomie. Wisła jest najskuteczniejszym zespołem w Ekstraklasie. Davo, Mateusz Szwoch czy Rafał Wolski to zawodnicy o wysokich umiejętnościach, a wymieniona na końcu dwójka ma do udowodnienia coś więcej w starciach z warszawiakami. Gdyby tego było mało, to ławka "Nafciarzy" jest szeroka i silna, co idealnie obrazuje pozycja napastnika. W piątek w pierwszym składzie płocczan oglądaliśmy 23-letniego Mateusza Lewandowskiego, który w tym sezonie w Ekstraklasie strzela gola średnio co 117 minut. Poznaniak wskoczył do jedenastki, gdyż nieudany okres przeżywała najlepsza strzelba płocczan z zeszłego sezonu, czyli Łukasz Sekulski. Na nieszczęście Legii 31-latek po wejściu na boisko trafił do siatki, co może go dodatkowo zmobilizować. Na swoją szansę czeka również Marko Kolar, który w tym sezonie w Ekstraklasie bramkę zdobywa średnio co 87 minut. Żaden z napastników Legii nie może pochwalić się większą liczbą strzelonych goli w tym sezonie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce co Lewandowski, Sekulski czy Kolar.







Ostatnie pięć...

W których rundach Pucharu Polski w ostatnich pięciu latach odpadali płocczanie?



Sezon 2021/22 I runda: Korona Kielce 4-3 Wisła Płock (po dogrywce)

Sezon 2020/21 1/16 turnieju: Wisła Płock 1-1 (k. 3-4) Pogoń Szczecin

Sezon 2019/20 1/16 turnieju: Stomil Olsztyn 0-0 (k. 4-1) Wisła Płock

sezon 2018/19 1/8 turnieju: Puszcza Niepołomice 3-1 Wisła Płock

Sezon 2017/18 1/16 turnieju: Wisła Kraków 2-1 Wisła Płock



