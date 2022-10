Wypożyczeni: Asysty Kobylaka i Pierzaka

Poniedziałek, 17 października 2022 r. 08:10 Fumen, źródło: Legionisci.com

Patryk Pierzak oraz Gabriel Kobylak zaliczyli dobre występy. Pierwszy z nich, wszedł z ławki rezerwowych i ponownie zaliczył asystę przy bramce. Kluczowe podanie zaliczył również wspomniany bramkarz, który nie dość, że zachował czyste konto w potyczce ze Śląskiem, to dokładnie zagrał do Mauridesa. Pełne mecze zaliczyli także Maciej Kikolski oraz Joel Abu Hanna.



Wypożyczeni

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - nie grał w wygranym 2-0 meczu z Koroną Kielce (kontuzja)

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - 90 minut w przegranym 0-3 meczu z Rakowem Częstochowa

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu z Siarką Tarnobrzeg

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu ze Śląskiem Wrocław. Zaliczył asystę przy bramce Mauridesa ustalającej wynik spotkania. Dodatkowo, został ukarany żółtą kartką.

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Hellas Verona Primavera

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - od 83. minuty w wygranym 4-2 meczu z Odrą Opole

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - od 72. minuty w wygranym 3-0 meczu ze Skrą Częstochowa. Zaliczył asystę przy bramce Huberta Sobola ustalającej wynik spotkania.



