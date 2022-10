Szydłowski: Apetyt rośnie w miarę jedzenia

Bartosz Szydłowski ma za sobą kolejny sezon startów w barwach żeglarskiej Legii w klasie Finn. Legionista w ostatnich dniach brał udział w ostatnich w tym roku międzynarodowych zawodach, w których zajął miejsce dziewiąte. Ponadto "Szydło" ma za sobą start na Mistrzostwach Świata oraz medale Mistrzostw Polski i Pucharu Polski za rok 2022. - Kończę sezon w tym samym miejscu, gdzie zaczynałem. Dziewiąte miejsce na 71 zawodników podczas International Finn Cup w Malcesine. Czy był to udany sezon? Powrót na Mistrzostwa Świata po 16 latach i 32. miejsce po kilku błędach, które wypchnęły mnie z pierwszej dwudziestki i szansy na pierwszą dyszkę. Cztery imprezy wygrane z rzędu w Pucharze Polski. Przegrane złoto na mistrzostwach Polski, trochę przez gruby błąd w pierwszym wyścigu, trochę przez minimalny falstart w trzecim. Finalnie pierwszy medal w seniorach, srebro. Drugie miejsce w cyklu Pucharu Polski. Wyciągam wnioski jak najszybciej, aby być jeszcze szybszym i nie popełniać tak dużo błędów na wodzie, jak i na lądzie, bo wyścig nie zaczyna się w momencie sygnału ostrzeżenia. Dziękuje chłopakom i dziewczynom, którzy tworzą Sailing Legia za wsparcie i pomoc w różnych sytuacjach. Warto budować i ścigać się dla tak zasłużonego historycznie klubu, który został reaktywowany kilka lat temu. Dziękuje też kolegom z Finna, tym którzy się ścigają, i tym którzy już nie pływają, ale zawsze dobrym słowem mnie umotywują i wspomogą, jak ich o to poproszę. Dobrze jest współtworzyć taką społeczność i wspinać się powoli na 'international level'. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, już nie mogę się doczekać 2023 roku... - podsumowuje sezon zawodnik Legii.

