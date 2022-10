Koszykówka

Bilety na mecz Ligi Mistrzów z Oostende

Środa, 19 października 2022 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą środę, 26 października o godzinie 18:30, koszykarze Legii Warszawa rozegrają bardzo ważne spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Nasz zespół cały czas ma szanse na awans do kolejnego etapu rozgrywek, ale by przybliżyć się do tego celu, powinien pokonać w hali Torwaru zespół mistrza Belgii. Zapraszamy kibiców na to spotkanie, a najtańsze wejściówki na to spotkanie nabywać można już za 10 złotych. Sprzedaż prowadzona jest TUTAJ. Posiadacze pakietów na mecze Ligi Mistrzów, wchodzą na mecz na ich podstawie.



Na czas meczu czynny będzie płatny parking na stadionie Legii, na który wjazd będzie możliwy przez bramę vis-a-vis wejścia głównego na Torwar.



Ceny biletów na mecz z Filou Oostende:

Kategoria czarna: ulgowy/normalny - 10,00 zł (sektory A,B,C,Y,Z)

Kategoria zielona: ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł (sektory: E,J,Q,V)

Kategoria biała: ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł (sektory:F,I,R,U)

Kategoria czerwona: ulgowy - 50,00 zł/normalny - 60,00 zł (sektory:T,G,H,S)

VIP: 99,00 zł/normalny - 199,00 zł (sektor:T)



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Termin meczu: środa, 26 października 2022 roku, g. 18:30

Adres hali: ul. Łazienkowska 6a (COS Torwar)

Ceny biletów: 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: TVP Sport



KUP BILET NA MECZ