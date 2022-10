25-26.10: Rozkład jazdy

W środę o 18:30 na Torwarze nasi koszykarze zagrają trzecie spotkanie fazy grupowej Koszykarskiej Ligi Mistrzów, a tym razem ich rywalem będzie mistrz Belgii, Filou Oostende. Zapraszamy kibiców na trybuny, wejściówki od 10 złotych nabywać można TUTAJ . Bezpośrednią transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP Sport. We wtorek Tomasz Bartnik ze strzeleckiej Legii weźmie udział w konkurencji karabin 3 postawy z 300 metrów, na Mistrzostwach Świata w Kairze. Dzień później legionista rywalizować będzie w konkurencji karabinu pneumatycznego z 300 metrów. Tenisista Legii, Szymon Kielan startuje w singlu i deblu w turnieju w Parnawie. Rozkład jazdy: 26.10 g. 17:00 GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg 26.10 g. 18:30 Legia Warszawa - Filou Oostende [kosz, ul. Łazienkowska 6a] Młodzież: 25.10 g. 19:30 Barca Academy - Legia U10 [ul. Fleminga 2] 26.10 g. 18:30 Barca Academy - Legia U11 [Żabieniec, ul. Leśna 20] 26.10 g. 20:30 Huragan Wołomin 08 - Legia LSS U15 [Wołomin, ul. Korsaka 4] 27.10 g. 18:00 Legia U16 - Józefovia Józefów 07 [LTC 7]

