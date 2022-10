Komentarze (47)

+ dodaj komentarz

dodaj

RobL - 36 minut temu, *.chello.pl Od****cie od Slisza od kilku męczy jest najlepszy w tragicznej Legii!!!Wynik wspaniały gra średnia ale trzeba przyznać że Wisła jest niezła ave Legia odpowiedz

Kolega po szalu - 54 minuty temu, *.plus.pl Carlitos i Josue na + Kramer też a na - to co broniło w tym meczu w bramce bo napewno nie bramkarz i Kapustka kolejny bezbarwny występ. odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.mm.pl Miszta ty ręczniku parodysto bramkarza !!! odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Toż to już Maria Stenzel na libero lepiej odbija piłki w obronie niż toto co stoi w bramce w dzisiejszym meczu u nas. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Ładna akcja i bramka na koniec. Ciężka przeszkoda minięta. Gratulacje za awans. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kapustka tym podaniem podsumował swoją grę odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Brawo Legia. Josue, pokaz chamom faka. Zlinczuja cie ale warto. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl raczej łomot ! Brawo Legia !!! odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.52.135 Tak jak napisałem przed meczem. Ustalone długo przed spotkaniem "liga za puchar" tak jak to już nie raz robili. Kibice zapewne zadowoleni, że ich oszukano tym teatrem. Je....ć zawodowy, brudny sport, proceder trwa odpowiedz

Anty Kosta - 1 godzinę temu, *.plus.pl Rozumiem że Dowhan ma swoje lata i może już się nie znać ale,, trener" Malarz nie widzi co on pokazuje w meczach i na treningach i jeszcze doradza żeby to drewno wystawiać?no chyba że widzi samego siebie z dawnych lat w nim bo też taki trochę elektryczny był ale chociaż nic spektakularnie nie zawalił raczej. odpowiedz

Loen - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miszta to pajac nie bramkarz. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Sokolowski... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl - Co ty robisz? Idioto jeden ty !!!To nie jest siatkówka , gramy bez bramkarza , k.u.r.wa gramy bez bramkarza - śp Wójcik się przypomina jak widzę co wyrabia to drewno Miszta !!!! odpowiedz

Juzwa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kto pozwala wystawiać Misztę frajera?’???? Przecież on się nie nadaje do A klasy to jest cienias i ręcznik! odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Juzwa: nawet Marek Jóźwiak w Genui lepiej bronił niż Miszta :) odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kiedyś na bramce Legia zawsze miała bramkarza na wysokim poziomie. Teraz to nawet strach już podawać piłki do bramkarza. Miszta jest tak słaby ze do drugiego składu bym go nie wstawił odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jaki trener taka gra. Ehhh... odpowiedz

Yaro - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gdzie kuźwa jest Kramer?! odpowiedz

Liban - 2 godziny temu, *.mm.pl Ta Miszta Ręcznik jakie pokraczne interwencję masakra jaki to babolarz przecież on do rezerw się nadaje !!! odpowiedz

WL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO jak nie ma mozliwosci oddania strzalu w polu karnym to strzelamy zza pola karnego nie ma co kombinowac !! odpowiedz

Badylu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nawet przyjemnie ogląda się dzisiaj Legię.W końcu jest walka i pressing odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kto wie czemu kolejny mecz zaczynamy jednego zawodnika mniej?

Kosta czuje sie az tak mocny?

Ciekawa sprawa

odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Ja: dziś to nawet myślałem że 2 mniej ale Rosołek trochę pograł parę akcji zrobił odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.net.pl Co tam ? U fryzjera? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Generalnie kopanina straszna. Mnóstwo strat i niedokładności, z obu stron. odpowiedz

syn trenera - 2 godziny temu, *.wide-net.pl brawo muci jeszcze Haratin i Celhaka do Składu zamiast tego Slisza Rosołka i Sokołowskiego odpowiedz

ki - 2 godziny temu, *.inetia.pl @syn trenera: czego się jarasz ? co 10 mecz strzeli szmaciarz odpowiedz

Mk - 2 godziny temu, *.autocom.pl @ki: sam jesteś szmaciarzem odpowiedz

syn trenera - 2 godziny temu, *.wide-net.pl @ki: najlepszy gracz Legii Muci powinien grac regularnie.... odpowiedz

Muci - 2 godziny temu, *.connected.pl Chyba zmiana wyniku ???? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Piękna bramka Muciego. Czasami zaistnieje. odpowiedz

syn trenera - 2 godziny temu, *.wide-net.pl Slisz badziewiak = porazka odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO trzeba atakowac a nie rozgrywac !! odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Parodia trwa… śmiechu warte są te legijne wkłady do koszulek… odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Fizycznie masakra. Biegają jak z ołowiem na jajkach. odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.chello.pl kto ma strima odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @ja: szkoda oczu odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @ja: strims top odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl Ten zlosliwy Sekulski co mial spine z Josue tym razem sie obs... i nie wyszedl na mecz. To samo Wolski. A moglo byc ciekawie. odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Podobno boisko w kiepskim stanie - istna gąbka z wodą.

Będzie 1 gol decydował odpowiedz

Koko - 3 godziny temu, *.mm.pl Ręcznik w bramce !!! Tragedia!!! odpowiedz

Anonim - 2 godziny temu, *.plus.pl @Koko: 100/100 odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie dość że bez bramkarza to jeszcze bez napastnika bo Rosołek to Żenada odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.95 muci. urwał nać. tfuuuuuu odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

Hładun

Rose ... Jędrzejczyk ... Nawrocki ... Ribeiro

Charatin ... Slisz

Kapustka ... Carlitos ... Baku

Kramer odpowiedz

WSL - 3 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO czekamy na rewanz a tym samym awans - powodzenia !!! odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wywalil tego nieudacznika Johanssona...

To duzy plus. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.