Konferencja pomeczowa

Runjaić: Najważniejsze, że awansowaliśmy

Wtorek, 18 października 2022 r. 22:52 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): W piątek ciężko było nam zaakceptować wynik spotkania, zwłaszcza że przegraliśmy po bardzo dobrej grze. W pierwszej połowie przeważaliśmy, w drugiej to Wisła zdominowała grę. To był ciężki mecz, jestem zadowolony, że wreszcie tutaj wygraliśmy i awansowaliśmy do kolejnej rundy.









Graliśmy dziś dobrze jako drużyna. Jestem zadowolony z poziomu, jaki zaprezentował Bartosz Kapustka. To był jego najlepszy występ w tym sezonie, zrobił duży krok naprzód. Widać było współpracę między chłopakami. Momentami było trudniej niż w poprzednim meczu. Wisła jest bardzo mocnym zespołem. Ich trener doskonale zna ligę, grał tu wiele lat jako zawodnik, jest ekspertem. Najważniejsze, że awansowaliśmy, o to chodzi w pucharze. Czekamy już na sobotni mecz z Pogonią.