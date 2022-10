Stano: Trochę żal, ale taka jest piłka

Pavol Stano (trener Wisły Płock): W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze, nie było czego zmieniać. Szkoda tego stałego fragmentu gry, gdzie bardzo łatwo pozwoliliśmy Legii oddać strzał, zabrakło zablokowania go. Legia ma swoją jakość, ale stworzyliśmy wiele sytuacji, żeby wrócić do tego meczu. Hejt na pewno będzie, ale zagraliśmy dobrze. Kreowaliśmy sytuacje, a mecz zakończył się takim a nie innym wynikiem. W piątek było inaczej, trochę żal, ale taka jest piłka.

Wolfik - 29 minut temu, *.mm.pl Takie życie, panie trenerze. My kreowaliśmy w piątkowy wieczór a Wy zgarnęliście punkty. Dziś było na odwrót, chociaż tak klarownych okazji to raczej nie mieliście. odpowiedz

