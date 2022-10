Zrehabilitowali się

Sędziowie

Główny: Damian Sylwestrzak

Asystent: Adam Karasewicz

Asystent: Bartosz Kaszyński

Techniczny: Sebastian Tarnowski



Micha(L) - 11 minut temu, *.chello.pl kopacz nie Piłkarz...............szkoda mi Was młodych:(







Jacek - 38 minut temu, *.play-internet.pl Dziękujemy Wielka Legia odpowiedz

Wyrwikufel - 43 minuty temu, *.vectranet.pl Z rezerwowym składem Wisły wygrali, z podstawowym nie mogli sobie dać rady. Słabo to wygląda... odpowiedz

Mordziaty - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Skad wiecie ze wał? Legia nigdy wałów nie robiła. Nawet w latach 90. Zatem skad te wymysly. To obrazliwe i nie na miejscu. odpowiedz

Żyrardów - 48 minut temu, *.play-internet.pl Coś ta gra kiepska

Przecież (L) w takim składzie powinna oprócz takich wyników dominować

A wyglądało to tak że żal oglądać

Miszta ...to może i dobry bramkarz ale chyba nie radzi sobie z presjs gry w (L)

Pewnie w Płocku byłby gwiazda

Wypożyczyć go niech się wypromuje w słabszym zespole i sprzedać za petrodolary odpowiedz

Replika - 49 minut temu, *.orange.pl Kramer to taki Jędza w ataku. Ale, że dostał żółtą za prowokowanie, takie niewinne, to już lewactwo w sędziowaniu. odpowiedz

Micha(L) - 50 minut temu, *.chello.pl smutne czasy, smutne...... odpowiedz

Micha(L) - 52 minuty temu, *.chello.pl tia.....puchar za ligę....i tyle w temacie odpowiedz

R323 - 49 minut temu, *.t-mobile.pl @Micha(L): A nie spodziewałeś się po tamtym widowisku;-) odpowiedz

Wolfik - 33 minuty temu, *.mm.pl @Micha(L): To zbieraj dowody i do Ziobry. odpowiedz

Micha(L) - 9 minut temu, *.chello.pl @Wolfik: a po co - widać o co chodzi odpowiedz

Darek - 56 minut temu, *.chello.pl Czyli sprawdziło się to co pisałem w piątek.Liga za puchar.Buki rządzą a wszystko wychodzi później w kwalifikacjach do europejskich pucharów gdy trzeba grać na poważnie.Ostatnimi czasy taki wał poszedł z Cracovią. odpowiedz

Skecz - 6 minut temu, *.melita.com @Darek : Skoro to takie oczywiste, to co tu buki ugrają? Ja nie wiem co wy w baniach macie. odpowiedz

Piter - 59 minut temu, *.centertel.pl Po tym meczu rozumiem już dużo więcej. W 1/8 będę królem bukmacherki :) odpowiedz

AdamJ - 1 godzinę temu, *.chello.pl Josue strzelił gola, ale czy podał rękę?

Szczekać, psy! Na własnego kapitana! odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Podoba mi się ! Legia grała ładniej, no i skutecznie. Mamy dobry skład. Rezerwowy bramkarz nie dał ciała, raz tylko skiksował. To ważne. Mamy skład na mistrza, trzeba go tylko zdobyć, co chyba nie będzie specjalnie trudne. Na Europę to jeszcze składu nie mamy, ale pewnie coś zimą/wiosną klub sprowadzi. LEGIA to POTĘGA ! odpowiedz

Lion - 1 godzinę temu, *.mm.pl Legio won z tą całą Misztą to pokraka bramkarska !!! odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.mm.pl lata 1950-2001 podobno odeszły... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.52.135 Tak jak napisałem przed meczem. Ustalone długo przed spotkaniem "liga za puchar" tak jak to już nie raz robili. Kibice zapewne zadowoleni, że ich oszukano tym teatrem. Je....ć zawodowy, brudny sport, proceder trwa odpowiedz

