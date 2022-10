Kapustka: Udało się zrewanżować

Wtorek, 18 października 2022 r. 23:25 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Myślę, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Szkoda, że w drugiej połowie, po bramce na 2-0, trochę się cofnęliśmy. Myślę, że byliśmy w stanie bardziej kontrolować to spotkanie. Cieszymy się z udanego rewanżu i przejścia do kolejnej rundy - powiedział po meczu pomocnik Legii Warszawa, Bartosz Kapustka.



- Ostatnio brakowało nam szczęścia, bo wynik mógł być zupełnie inny. To było bardzo ważne spotkanie dla nas. Chcemy walczyć o Puchar Polski, więc cieszymy się z niego bardzo.



- Mamy bardzo dobrą kadrę, chłopaków, którzy czekają na swoje szanse. Uważam, że jesteśmy w stanie grać na kilku frontach. Nie tylko w pucharze i lidze. Wszystko będzie szło w kierunku tego, by tych meczów było jak najwięcej. W każdym meczu musimy wygrywać.



- Wisła Płock jest bardzo dobrym rywalem. Fajnie gra w piłkę, ma zawodników o niezłej jakości. My byliśmy poddenerwowani tą piątkową porażką, więc to była doskonała okazja na rewanż. I udało się.