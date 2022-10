Koszykówka

Zapowiedź meczu z Kingiem Szczecin

Piątek, 21 października 2022 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po wygranej z Anwilem, koszykarze Legii będą w sobotę starali się pójść za ciosem i poprawić swój niekorzystny jak na razie bilans w rozgrywkach Energa Basket Ligi. Wygrana w Szczecinie z Kingiem, na pewno dałaby pozytywnego kopa drużynie, co jest szczególnie istotne przed ważnym, środowym meczem Basketball Champions League z mistrzem Belgii.



Legia w hali Netto Arena jeszcze ani razu nie wygrała. Wszystkie wygrane z Kingiem na wyjazdach nasz zespół osiągał albo w hali przy ul. Twardowskiego (w play-off w sezonie 2020/21) oraz w Stargardzie, gdzie w grudniu 2020 w roli gospodarza musiał grać zespół ze Szczecina, kiedy w szczecińskiej hali zorganizowano szpital tymczasowy.



King od zeszłego sezonu prowadzi Arkadiusz Miłoszewski, który w kadrze zespołu dokonał wielu zmian. Pozyskano przede wszystkim graczy sprawdzonych na polskim rynku. I tak, do Szczecina trafili dwaj gracze Zastalu Zielona Góra - skrzydłowy Tony Meier oraz rozgrywający, Andrzej Mazurczak. Z Lublina sprowadzono podkoszowego, Mateusza Kostrzewskiego, a na pozycję numer dwa pozyskano Jamesa Eadsa III, który w minionym sezonie notował średnio 12,6 pkt. (choć ze słabym procentem za 3, na poziomie 26,4) w zespole z Torunia. Ze spadkowicza z EBL, z HydroTrucka Radom sprowadzono 25-letniego podkoszowego, Macieja Żmudzkiego, który w obecnym sezonie dostaje średnio 12 minut na mecz - nieco więcej niż przed rokiem w Radomiu.



Z ważnych graczy, którzy już wcześniej występowali w Kingu pozostawiono rzucającego Filipa Matczaka, doskonale znanego z gry z eLką na piersi, jak również skrzydłowego, Kacpra Borowskiego. Pierwszym obcokrajowcem, którego zakontraktowano w Szczecinie był grający jako skrzydłowy (201 cm wzrostu) Zac Cuthbertson, który po przyjeździe do Europy grał w Szwecji (Boras Basket), Izraelu (Maccabi Ashdod) i Niemczech (Hamburg Towers), a ostatnie rozgrywki spędził w Argentynie. - Zac to bardzo energetyczny zawodnik. Może nie zdobywa wielu punktów, ale wykonuje świetną pracę dla zespołu w obronie i ataku - mówił trener Miłoszewski, komplementując zawodnika. W czterech dotychczasowych spotkaniach Zac zdobywa średnio 13 pkt. (50% za 3) i notuje 7 zbiórek. King sprowadził także mierzącego 206 centymetrów podkoszowego, Phila Fayne. Ten 25-latek po bardzo udanym sezonie w Finlandii, w Joensuun Kataja (śr. 17 pkt. i 7 zb.), trafił do Bundesligi, gdzie w zespole Giessen 46ers w 33 meczach notował 9 punktów i 5 zbiórek na mecz.







Szczecinianie sezon 2022/23 rozpoczęli od porażki na własnym parkiecie ze Stalą 88:97, a w następnej kolejce po znacznie bardziej defensywnym meczu pokonali (+5) Zastal. W kolejce trzeciej, King zwyciężył w Łańcucie z Sokołem, ale w ostatniej serii spotkań bardzo wysoko (-25) przegrał na własnym parkiecie ze Śląskiem. Mecz z Legią będzie dla Kinga czwartym (z pięciu), który rozegrają na własnym parkiecie. W Netto Arenie od samego początku występów na tym obiekcie szczecińskiego zespołu, zainteresowanie spotkaniami było niewspółmierne do pojemności obiektu. Na spotkaniu z Legią trudno spodziewać się więcej niż 2 tysięcy fanów na trybunach, i to pomimo wpuszczania bezpłatnie dzieci do 13 roku życia. Ostatni mecz ze Śląskiem przyciągnął na trybuny ok. 1800 widzów. Warto dodać, że niebawem King rozpocznie rywalizację w europejskich pucharach - klub z Pomorza Zachodniego występować będzie w lidze ENBL (European North Basketball League).



Legia po słabym występie ze Spójnią, wraca na właściwe tory. Już wyjazdowe spotkanie z Galatasaray pokazało, że legioniści są w stanie grać na wysokim poziomie z najlepszymi, a potwierdził to następnie wygrany mecz z Anwilem na Torwarze. I chociaż trener Frasunkiewicz podkreślał, że jego zespół występował w okrojonym składzie, to i legioniści musieli sobie radzić bez Lesliego, a w kadrze zabrakło również Jakuba Sadowskiego, który w spotkaniu, w którym Groselle miał problem z faulami, miał spore szanse na parominutowy występ. Kuba doznał jednak urazu, który wyklucza go z gry na około dwa miesiące, więc i tym razem, kadrę meczową zapewne uzupełni Jakub Śliwiński. Po meczu z Anwilem na pewno cieszy coraz wyższa forma Grzegorza Kulki, który najpierw w Stambule w pierwszej połowie bardzo skutecznie trafiał z dystansu, a w meczu z włocławianami miał świetne 4/5 za 3, w tym trafił bardzo ważną - może nawet kluczową dla losów meczu - trójkę na niespełna minutę przed końcową syreną. Tym razem Kulkę czekać będzie trudna rywalizacja z Kostrzewskim. Kibiców Legii na pewno cieszy forma Devyna Marble'a, który coraz częściej bierze na siebie rozwiązania w ataku, i wychodzi mu to bardzo dobrze. Do pozytywów zaliczyć należy dobrą dyspozycję legionistów z linii rzutów wolnych (w ostatnim meczu 12/15), co w pierwszych spotkaniach pozostawało bolączką i w dużym stopniu przyczyniało się do niekorzystnych wyników. Do wyeliminowania cały czas zbyt duża liczba strat. Jeśli w tym elemencie dokonamy poprawy, pierwsza wygrana w Netto Arenie będzie jak najbardziej w naszym zasięgu. Patrząc na obie drużyny, King przede wszystkim wyróżnia się jako zespół atakujący, zdobywający ponad 81 punktów na mecz. Legia zaś kolejny sezon stara się przede wszystkim mocno grać w obronie i w tym elemencie notuje średnio o 13 punktów traconych mniej od Kinga.



W minionym sezonie Legia w pierwszej rundzie przegrała wysoko wyjazdowy mecz z Kingiem (-16), a następnie w rundzie rewanżowej pewnie, różnicą 30 punktów pokonała szczecinian na Bemowie. Początek sobotniego spotkania zaplanowano na godzinę 15:30. Bezpośrednią transmisję zobaczyć będzie można, odpłatnie, w serwisie Emocje.TV. Bilety na mecz kupować można na abilet.pl.



KING SZCZECIN

Liczba wygranych/porażek: 2-2

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,5 / 85,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 50,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,5%



Skład: Andrzej Mazurczak (rozgrywający), James Eads III, Filip Matczak, Maksym Kołodziej, Aleksandrer Wiśniewski, Konrad Szymański (rzucający), Kacper Borowski, Zac Cuthbertson, Mateusz Kostrzewski, Tony Meier, Konrad Roisiński (skrzydłowi), Maciej Żmudzki, Phil Fayne (środkowi).

trener: Arkadiusz Miłoszewski, as. Maciej Majcherek



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Mazurczak, James Eads III, Tony Meier, Zac Cuthbertson, Phil Fayne.



Najwięcej punktów: Phil Fayne 60 (śr. 15,0), Andrzej Mazurczak 52 (13,0), Zac Cuthbertson 52 (13,0), Tony Meier 50 (12,5).



Ostatnie wyniki: Stal (d, 88:97), Zastal (d, 69:64), Sokół (w, 76:91), Śląsk (d, 78:103).



Ostatnie mecze obu drużyn:

01.04.2022 Legia Warszawa 101:71 King Szczecin

04.12.2021 King Szczecin 99:83 Legia Warszawa

08.04.2021 King Szczecin 72:79 Legia Warszawa (play-off)

06.04.2021 King Szczecin 88:81 Legia Warszawa (play-off)

03.04.2021 Legia Warszawa 90:67 King Szczecin (play-off)

01.04.2021 Legia Warszawa d.99:91 King Szczecin (play-off)

28.03.2021 Legia Warszawa 137:43 King Szczecin

06.12.2020 King Szczecin 60:70 Legia Warszawa (w Stargardzie)

08.03.2020 King Szczecin 111:89 Legia Warszawa

10.11.2019 Legia Warszawa 95:87 King Szczecin

10.02.2019 King Szczecin 80:72 Legia Warszawa

28.10.2018 Legia Warszawa 75:70 King Szczecin

12.03.2018 Legia Warszawa 74:84 King Szczecin

02.10.2017 King Szczecin 86:66 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 2-4

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 73,3 / 72,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 57,8%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski, Bartosz Prokopowicz (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Devyn Marble, Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Devyn Marble 67 (śr. 16,8), Ray McCallum 58 (14,5), Janis Berzins 36 (9,0), Geoffrey Groselle 31 (7,8).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70).



Termin meczu: sobota, 22 października 2022 roku, g. 15:30

Adres hali: Szczecin, ul. Władysława Szafera 3/5/7 (Netto Arena)

Pojemność hali: 5300 miejsc

Ceny biletów: 15 i 25 zł (ulgowe) oraz 40 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV