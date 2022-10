Z obozu rywala

Pogoń przed meczem z Legią. W dołku

Piątek, 21 października 2022 r. 16:39 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 17:30 legioniści przystąpią do ligowego meczu z Pogonią Szczecin. Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy na stadion oraz do przeczytania sylwetki najbliższego rywala Legii.









Poprzedni sezon zakończył pewien rozdział w historii klubu ze Szczecina. Pogoń po pięciu latach opuścił Kosta Runjaić, który objął posadę trenera Legii. Niemiecki szkoleniowiec wprowadził swój były klub na wyższy poziom. Szczecinianie w przeciągu ostatnich pięciu lat aż dwukrotnie zajmowali trzecie miejsce w ligowej tabeli na koniec sezonu. Teraz przeżywają nowy początek, czego oznaką jest zakończenie przebudowy stadionu, który może pomieścić nieco ponad 21 tysięcy kibiców. Sezon rozpoczęli nieźle, bo od zwycięstwa w dwumeczu w eliminacjach do Ligi Konferencji z islandzkim Knattspyrnufélag Reykjavíkur, jednak już w następnej rundzie odpadli z duńskim Brøndby IF. W Ekstraklasie wiedzie im się nieźle, choć z pewnością tamtejsi kibice liczyli na nieco więcej. Po 13 kolejkach Pogoń zajmuje 5. lokatę w ligowej tabeli, a do pierwszego Rakowa Częstochowa traci osiem oczek. Szczególnie gorszy okres przeżywa ostatnio. "Portowcy" w pięciu ligowych spotkaniach górą byli zaledwie raz.







Warto dodać, że we wtorek Pogoń miała ogromne problemy z awansem do następnej rundy Pucharu Polski. Szczecinianie długo męczyli się z trzecioligowym Rekordem Bielsko-Biała. Po 90 minutach zespoły remisowały 2-2, a wcześniej "Portowcy" przegrywali w tym spotkaniu już 0-2. W dogrywce każda z ekip trafiła do siatki, przez co doszło do rzutów karnych. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszła drużyna z Ekstraklasy, jednak nikt nie spodziewał się, że ten mecz będzie ich kosztował tak wiele sił i energii.



Top pięć...

Jak radzili sobie piłkarze Pogoni w ostatnich pięciu meczach przy Łazienkowskiej?



31-10-2021 Legia 0-2 Pogoń

03-04-2021 Legia 4-2 Pogoń

19-07-2020 Legia 1-2 Pogoń

21-07-2019 Legia 1-2 Pogoń

12-05-2019 Legia 1-1 Pogoń



Zwycięstwo Legii: 1

Remis: 1

Zwycięstwo Pogoni: 3



Transferowa topka



Pogoń "nie zaszalała" na rynku transferowym, a raczej postawiła na stabilizację zespołu. Najmocniejszym transferem Pogoni z pewnością jest szwedzki skrzydłowy Pontus Almqvist. 23-latek został wypożyczony do "Portowców" z rosyjskiego FK Rostow. Pomimo młodego wieku, reprezentował barwy wielu klubów, głównie ojczystych. W swoim CV ma również angielską akademię Nike czy holenderski FC Utrecht. W Ekstraklasie zadomowił się bardzo sprawnie, a na swoim koncie ma już trzy gole oraz tyle samo asyst. Do Szczecina przyjechał również Brazylijczyk Léo Borges. 21-letni obrońca przez większość kariery reprezentował barwy Internacional oraz zanotował wypożyczenie w drugim zespole portugalskiego FC Porto. Dotychczas w Ekstraklasie rozegrał pięć meczów. Zaletą "Portowców" jest fakt, że nie osłabili swojej kadry.



Postać zespołu: Kamil Grosicki



34-latka nie trzeba nikomu przedstawiać, tym bardziej kibicom Legii, gdyż w przeszłości był związany właśnie z zespołem z Łazienkowskiej. "Grosik" barwy warszawiaków reprezentował od lata 2007 roku do lata 2009 roku. W międzyczasie wypożyczony był do szwajcarskiego FC Sion czy Jagiellonii Białystok. Następnie grał za w Turcji, Francji czy Anglii, a nieco ponad rok temu wrócił do Polski. Grosicki wzmocnił Pogoń, której jest wychowankiem. Tam zaczął na nowo błyszczeć i wcale nie zamknął sobie drogi do reprezentacji Polski, choć właśnie takie głosy padały. W tym sezonie 34-latek w Ekstraklasie strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę.







Na czele: Jens Gustafsson



Zupełnie nowy, 44-letni trener na polskim podwórku. Zadanie miał niełatwe. Musiał zastąpić szkoleniowca, który z Pogonią związany był pięć lat. Szwed osiągał w swojej karierze sukcesy, głównie z reprezentacją Szwecji do lat 21. To właśnie z nią w 2015 roku sięgnął po mistrzostwo Europy. Oprócz tego związany był ze swoimi ojczystymi klubami, przede wszystkim z Norrköping, którego szkoleniowcem był przez ponad 4 lata. Oprócz tego pracował w chorwackim Hajduku Split, jednak spędził tam zaledwie kilka miesięcy. W swojej karierze piłkarskiej związany był tylko z klubami szwedzkimi.



Kto nie zagra?



W Szczecinie nikt nie pauzuje za kartki, za to aż trzech zawodników jest zagrożonych absencją w następnej kolejce. Mowa o Greku Konstantinosie Triantafyllopoulosie, Azerze Wahanie Biczachczjanie i Sebastianie Kowalczyku. Jeżeli chodzi o urazy, to w koszulce Pogoni wciąż nie będziemy oglądać Alexandera Gorgona, który od 14 miesięcy leczy przewlekłą kontuzję. Austriak powoli wraca do treningów. Dodatkowo wciąż z naderwanym więzadłem pobocznym boryka się były zawodnik warszawiaków Kacper Kostorz.







Historia



Oba zespoły rywalizowały ze sobą 116 razy, a legioniści górą w tych starciach byli 71 razy (ok. 61%). Wyższość rywala uznawali 21 razy (ok. 19%), a remis padał 24 razy. Bilans bramkowy to 227-107 na korzyść warszawiaków. Ostatnimi czasy Legii z Pogonią gra się słabo. Z ostatnich ośmiu spotkań legioniści wygrywali zaledwie raz, w kwietniu 2021 roku 4-2. Szczecinianie górą byli pięciokrotnie.