W weekend turniej amp futbol Ekstraklasy w Warszawie

W weekend rozegrany zostanie przedostatni, V turniej amp futbol Ekstraklasy w sezonie 2022. Tym razem mecze odbędą się w Warszawie, na boisku przy ul. Kawęczyńskiej 44. Zachęcamy do wspierania legionistów, którzy w tym roku spisują się świetnie i walczą o mistrzostwo Polski. Wstęp wolny. W sobotę legioniści zmierzą się ze Stalą Rzeszów i Nowymi Technologiami Różyca. Znacznie trudniejsze spotkania czekają nasz zespół w niedzielę, kiedy o 10:15 Legia podejmować będzie Wisłę Kraków, a o 14:15, na zakończenie turnieju - TSP Kuloodpornych Bielsko-Biała. Legia prowadzi obecnie w tabeli, z przewagą 3 punktów nad Kuloodpornymi Bielsko-Biała. Ostatni turniej odbędzie się w dniach 5-6 listopada w Bielsku-Białej. Terminarz turnieju: Sobota 22.10. godz. 10:30 Ceremonia otwarcia godz. 11:00 Legia Warszawa - Stal Rzeszów godz. 12:15 Kuloodporni Bielsko-Biała - Nowe Technologie Różyca godz. 13:30 Wisła Kraków - Stal Rzeszów godz. 15:00 Legia Warszawa - Nowe Technologie Różyca godz. 16:15 Kuloodporni Bielsko-Biała - Wisła Kraków Niedziela 23.10. godz. 09:00 Nowe Technologie Różyca - Stal Rzeszów godz. 10:15 Legia Warszawa - Wisła Kraków godz. 11:45 Stal Rzeszów - Kuloodporni Bielsko-Biała godz. 13:00 Wisła Kraków - Nowe Technologie Różyca godz. 14:15 Legia Warszawa - Kuloodporni Bielsko-Biała godz. 15:15 Ceremonia zakończenia Tabela: (mecze, punkty, bramki) 1. Legia Warszawa - 12, 31, 10, 35-6 2. TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - 12, 28, 45-6 3. Wisła Kraków - 12, 27, 55-6 4. Nowe Technologie Różyca - 16, 15, 8:45 5. Warta Poznań - 16, 15, 17-34 6. Stal Rzeszów - 12, 0, 1-64

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.