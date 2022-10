Trwa 14. kolejka Ekstraklasy: Remis Legii z Pogonią

Komentarze (4)

exsa - 13 godzin temu, *.tpnet.pl LEGIO zwyciestwo obowiazkiem zeby byc w czolowce ! LEGIA 2-1 Pogon - powodzenia !!! odpowiedz

:) - 17 godzin temu, *.plus.pl Widzew wraca do czołówki po latach heh odpowiedz

Arek - 21 godzin temu, *.tpnet.pl No i, icki nas wyprzedziły. Jutro, trzeba to wygrać. odpowiedz

Przemo - 21.10.2022 / 09:08, *.chello.pl Takie Zagłębie Lechia w poniedziałek o 20.30 to ZŁOTO!!! odpowiedz

