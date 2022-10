Wyniki 14. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (10)

Kamil - 15 godzin temu, *.edis.at Koniec ligi:

1. Raków

2.Widzew

3.Lech

4.Legia odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 23.10.2022 / 22:22, *.play-internet.pl Tą ligę wygrywa się głównie słabością konkurencji.Natomiast w tym roku należy jeszcze dodać znakomite statystyki rakowa. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 23.10.2022 / 12:05, *.plus.pl Raków ucieka chyba Widzewowi bo nam to już dawno uciekł zanim się sezon na dobre rozkręcił. odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 23.10.2022 / 09:45, *.telefonica.de Nie znasz się na tym mioduski nie znasz się na tym . MIODUSKI WON odpowiedz

Wolfik - 22.10.2022 / 22:03, *.mm.pl Jak Raków utrzyma formę do MŚ to będzie "pozamiatane" długo przed końcem sezonu. odpowiedz

Student_L - 23.10.2022 / 19:47, *.. @Wolfik: żartujesz? odpowiedz

exsa - 22.10.2022 / 08:47, *.tpnet.pl LEGIO zwyciestwo obowiazkiem zeby byc w czolowce ! LEGIA 2-1 Pogon - powodzenia !!! odpowiedz

:) - 22.10.2022 / 04:40, *.plus.pl Widzew wraca do czołówki po latach heh odpowiedz

Arek - 21.10.2022 / 23:54, *.tpnet.pl No i, icki nas wyprzedziły. Jutro, trzeba to wygrać. odpowiedz

Przemo - 21.10.2022 / 09:08, *.chello.pl Takie Zagłębie Lechia w poniedziałek o 20.30 to ZŁOTO!!! odpowiedz

