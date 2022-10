Runjaić: Szansa na wygraną z drużyną z czołówki tabeli

Piątek, 21 października 2022 r. 11:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Większych emocji nie miałem przed tym meczem. Nie miałem czasu, aby się nimi zajmować. Moją głowę zajmował mecz pucharowy i piątkowy. Z jednego względu mecz będzie wyjątkowy, bo mamy szansę wygrać z drużyną zaliczającą się do czołówki tabeli. Do tej pory spisywaliśmy się poprawnie, ale brakowało zwycięstw z bezpośrednimi konkurentami - mówi przed meczem z Pogonią Szczecin trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.



- Pogoń nie będzie się chować, jest nakierowana na ataki. Mam nadzieję, że możemy liczyć na wiele sytuacji bramkowych i wierzę, że zejdziemy z boiska z kompletem punktów.









- Cieszę się na spotkanie z pracownikami klubu Pogoni, którzy przyjadą do Warszawy. Jestem w kontakcie z członkami sztabu, to relacje i przyjaźnie, które zostały zawarte w moim czasie w Szczecinie i są pielęgnowane do dziś.



- Rafał Augustyniak będzie w kadrze. Czy zagra od 1. minuty, decyzję podejmiemy jutro. Chcę zaznaczyć, że sztab medyczny i fizjo zrobili wszystko, by postawić go na nogi. Cieszę się, że będziemy mogli na niego liczyć i mieć dodatkową opcję jeśli chodzi o zestawienie jedenastki. Oprócz tego mamy do dyspozycji wszystkich zawodników.



Powołanie dla Nawrockiego

- Na pewno bardzo się ucieszyłem. Radość udzieliła się całemu sztabowi. Zawodnicy gratulowali dwóch powołanych. Na razie to szeroka lista, ale jestem przekonany, że jeden z tych dwóch pojedzie na mistrzostwa świata.