Akcja transparentowa Widzimy się na Legii

Czwartek, 20 października 2022 r. 08:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj nad ranem w kilkunastu miejscach w Warszawie pojawiły się doskonale widoczne transparenty zapraszające na sobotni mecz Legii z Pogonią Szczecin. "Widzimy się na Legii 22.10 17:30" - tym hasłem fani naszego klubu zachęcają do przybycia na Łazienkowską w najbliższy weekend. Legioniści od początku sezonu czynią starania, by frekwencja na naszym stadionie była jak najlepsza i podczas tegorocznych meczów przynosi to efekty. Mamy nadzieję, że podobnie będzie w najbliższą sobotę. Zachęcamy do zakupu biletów i wspierania Legii!



KUP BILET NA MECZ









Mecz zaliczono do kategorii cenowej A, a standardowy bilet na Żyletę kosztuje 45 zł. Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.