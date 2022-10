Treningowe plany Legii na przerwę w zimową

Wtorek, 18 października 2022 r. 12:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

Ostatnia kolejka ligowa w tym roku kalendarzowym zostanie rozegrana w weekend 11-13 listopada ze względu na mistrzostwa świata w Katarze, które rozpoczną się 20 listopada. Runda wiosenna Ekstraklasy wystartuje w ostatni weekend stycznia 2023.









Wiadomo już jak Legia Warszawa zagospodaruje 11 tygodniową przerwę w rozgrywkach. Po ostatniej listopadowej kolejce drużyna otrzyma dwa tygodnie wolnego. Powrót do normalnych zajęć planowany jest na 30 listopada. W grudniu stołeczny klub na pewno rozegra kilka spotkań sparingowych - jednym z rywali ma być pierwszoligowiec, a możliwe, że uda się zmierzyć jakimś renomowanym rywalem, ale na razie przy Łazienkowskiej nie chcą zdradzać planów.



Następnie zawodnicy otrzymają standardową przerwę świąteczną i druga część przygotowań do rundy wiosennej rozpocznie się po nowym roku. W dniach 6-16 stycznia zespół poleci na zgrupowanie do tureckiego Belek. Bazą będzie hotel Cornelia De Luxe Resort, z którego legioniści korzystali już dwukrotnie, w 2015 i 2020 roku. Wstępnie w Turcji planowane są trzy mecze sparingowe. Po powrocie ze zgrupowania zespół będzie trenował w Legia Training Center.