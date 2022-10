W 1/8 Pucharu Polski bez Jędrzejczyka i Ribeiro

W meczu z Wisłą Płock Artur Jędrzejczyk i Yuri Ribeiro zostali ukarani żółtymi kartkami, które eliminują ich z następnego meczu pucharowego. W tym sezonie obrońcy byli napomniani przez sędziego już dwukrotnie. W przypadku rozgrywek o Puchar Polski kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu nakładana jest przy drugim napomnieniu. Oznacza to, że nie zobaczymy ich w meczu 1/8 rozgrywek Pucharu Polski. Losowanie przeciwnika "wojskowych" odbędzie się 21 października o godz. 12:00. Mecze tej fazy zaplanowano na 9 listopada. Zagrożeni pauzą są Josue, Bartosz Slisz, Maik Nawrocki, Blaz Kramer oraz Lindsay Rose.

Wolfik - 31 minut temu, *.mm.pl Sędzia nieco lekkomyślnie rozdawał niektóre kartki. Przykładem Kramer. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.52.135 Żadna strata, bo jak pokazał dzisiejszy mecz nie liczą się umiejętności tylko załatwianie meczów przed pierwszym gwizdkiem np. liga za puchar. Dziś to nawet z z Antoloviciem na bramce i Hadajem w ataku by było zwycięstwo, bo tak miało być. Żenua odpowiedz

X - 57 minut temu, *.tpnet.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: stuknij się w łepetynę zanim coś napiszesz odpowiedz

Stop segregacji! - 51 minut temu, *.orange.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: dawno nie czytałem takiego bełkotu! odpowiedz

