Pierwszy gol Kramera w Legii

Środa, 19 października 2022 r. 00:04 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

We wtorkowym meczu z Wisłą Płock w ramach rozgrywek Pucharu Polski swoją pierwszą bramkę w barwach Legii Warszawa zdobył Blaz Kramer. Napastnik wpisał się na listę strzelców w ostatniej akcji spotkania, pokonując bramkarza w sytuacji sam na sam po świetnym podaniu Carlitosa. Ustalił tym samym wynik meczu na 0-3. Był to szósty występ Słoweńca dla stołecznego klubu.



- Jestem bardzo szczęśliwy, że strzeliłem swojego pierwszego gola w Legii, ale najważniejsze jest zwycięstwo i awans do kolejnej rundy. To było bardzo trudne spotkanie, ale najważniejszy jest końcowy rezultat - powiedział po meczu.



- Byliśmy bardzo zmotywowani po porażce. Chcieliśmy pokazać, że piątkowa porażka nie była zasłużona. Udało nam się wygrać i awansować dalej. Nie zatrzymujemy się jednak, bo naszym celem w Pucharze jest awans do finału.