Yuri Riberiro: To ważne zwycięstwo

Środa, 19 października 2022 r. 00:10 źródło: Legia.com

- To było bardzo ważne zwycięstwo. Po pierwsze dlatego, że to mecz pucharowy. Te mecze rządzą się swoimi prawami, nie gra się żadnych spotkań rewanżowych. Dla mnie był to bardzo ważny moment - powiedział po wygranym spotkaniu z Wisłą Płock Yuri Ribeiro



- Każdy z nas chciał zagrać i zrewanżować się Wiśle. Wykonaliśmy fantastyczną pracę.



- Warunki były bardzo trudne. Boisko nie było w dobrej kondycji. Nie zmienia to jednak faktu, że musieliśmy wygrać i wykonaliśmy swoje zadanie.



- Czuję się bardzo dobrze po tym zwycięstwie. Gra w trójce obrońców odpowiada mi i dobrze czuję się w tym ustawieniu. Myślę, że podobnie jak cała drużyna.