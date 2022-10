amp futbol

Wyniki V turnieju amp futbol ekstraklasy. Legia nadal liderem

Niedziela, 23 października 2022 r. 15:13 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym z dwóch niedzielnych spotkań V turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z aktualnym mistrzem Polski, Wisłą Kraków 1-1. Bramkę dającą wyrównanie wiślacy zdobyli w doliczonym czasie gry. W drugim spotkaniu stołeczny zespół zremisował 0-0 z Kuloodpornymi Bielsko-Biała. Przed ostatnim turniejem sezonu legioniści zajmują 1. miejsce w tabeli, ale z przewagą zaledwie 2 punktów nad Wisłą Kraków. Ostatni, decydujący o mistrzostwie Polski turniej odbędzie się w dniach 5-6 listopada w Bielsku-Białej.



Legia Warszawa 1-1 (0-0) Wisła Kraków

1-0 - 22' Mateusz Ślusarczyk

1-1 - 43' Mateusz Łomiarz



Goście nieco lepiej rozpoczęli to spotkanie. W 4. minucie Jakub Popławski świetnie interweniował, wybijając piłkę nogą. Chwilę później na bramkę uderzał Kamil Rosiek, piłka obiła jeszcze kulę jednego z legionistów, na szczęście akcja nie zakończyła się strzałem. W 7. minucie niecelnie uderzał Moha Aharchi. Dwie niezłe sytuacje miał Mariusz Adamczyk, jednak nie wykorzystał żadnej z nich. W 14. minucie brutalnie potraktowany został Adamczyk, za co sędzia ukarał kapitana Wisły żółtą kartką. Legioniści nie wykorzystali jednak rzutu wolnego. W 17. minucie Adamczyk wyłożył piłkę koledze, jednak Aharchi nie zdołał wykończyć akcji. Na minutę przed końcem pierwszej połowy Jakub Kożuch mocno uderzył z pierwszej piłki, na szczęście dobrze w bramce zachował się Popławski. Niestety, kulą tuż przed własnym polem karnym zagrał Stanecki. Ostatecznie wiślacy nie wykorzystali rzutu wolnego i pierwsza część spotkania zakończyła się remisem 0-0.



Tuż po przerwie dobrym uderzeniem popisał się Stanecki, jednak bramkarz zdołał wybić tę piłkę. W 22. minucie po świetnej akcji bramkę zdobył Mateusz Ślusarczyk, który dostał piłkę od Mariusza Adamczyka. W 25. minucie tuż przed polem karnym faulowany był Kamil Rosiek. Kamil Grygiel nie zdołał jednak zaskoczyć bramkarza Legii. Wiślacy rzucili się do ataków, tempo gry wzrosło. Aż pięciu zawodników z obu zespołów leżało w tym samym momencie na boisku po starciach z przeciwnikami. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Do gry wdarło się nieco chaosu, o przerwę poprosił więc trener Legii. W 38. minucie Aharchi wychodził sam przed bramkę, legioniści domagali się jeszcze faulu, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia. Chwilę później legioniści popełnili poważny błąd, zostawiając jednego z wiślaków bez krycia, ale i tym razem doskonale spisał się bramkarz. Niestety, w 43. minucie bardzo ładnym strzałem do wyrównania doprowadził Mateusz Łomiarz. Szczęśliwie, po kolejnym błędzie obrony, doskonale spisał się Popławski, ratując zespół przed porażką.



Legia: 1. Jakub Popławski, 8. Adrian Stanecki, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 11. Mohammed Aharchi, 13. Mateusz Ślusarczyk, 10. Michael Chambers



Wisła: 13. Igor Woźniak, 7. Kamil Rosiek, 8. Przemysław Świercz, 9. Marcin Guszkiewicz, 11. Kamil Grygiel, 16. Jakub Kożuch, 23. Krystian Kapłon



żółte kartki: Stanecki, Aharchi - Świercz





Legia Warszawa 0-0 Kuloodporni Bielsko-Biała



To goście jako pierwsi stworzyli sobie sytuację, jednak jej nie wykorzystali. Legioniści jednak się nie poddawali, tworzyli sytuacje. W 15. minucie na 9. metrze faulowany był Moha Aharchi. Legia stanęła więc przed doskonałą szansą do zdobycia bramki z rzutu wolnego, Adrian Bąk uderzył jednak w mur, a dobitka Chambersa została obroniona przez Miśkiewicza. Do przerwy drużyny remisowały 0-0.



Już na początku drugiej połowy z boiska zszedł Aharchi, który już wcześniej narzekał na uraz barku. Zastąpił go Maks Moroz. Sporo było walki, ale znacznie mniej sytuacji podbramkowych. W 29. na strzał na bramkę z rzutu wolnego zdecydował się Bartosz Łastowski, jednak przestrzelił. W 32. minucie Chambers oddał mocne uderzenie, ale świetnie spisał się bramkarz Kuloodpornych. Kilka minut później bardzo mocno huknął Stanecki, jednak trafił tylko w boczną siatkę.





Legia: 1. Jakub Popławski, 8. Adrian Stanecki, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 11. Mohammed Aharchi, 13. Mateusz Ślusarczyk, 10. Michael Chambers



Kuloodporni: 22. Lukasz Miśkiewicz, 14. Sebastian Ziółkowski, 3. Piotr Mizera, 10. Bartosz Łastowski, 20. Mateusz Kabała, 30. Tomasz Miś, 5. Krzysztof Wrona



żółte kartki: Bąk, Aharchi - Łastowski



Tabela:

1. Legia Warszawa - 16 meczów, 39 punktów, 12-3-1, bilans bramek 35

2. Wisła Kraków - 16, 37, 12-1-3, 67

3. TSP Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała - 16, 35, 11-2-3, 50

4. Nowe Technologie Różyca - 20, 18, 5-3-12, -45

5. Warta Poznań - 16, 15, 4-3-9, -17

6. Stal Rzeszów - 16, 0, 0-0-16, -90