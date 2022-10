III liga: Concordia Elbląg 1-2 Legia II Warszawa

Sobota, 22 października 2022 r. 16:56 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 13. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała 1-2 na wyjeździe z Concordią Elbląg po bramkach Wiktora Kamińskiego i Kacpra Skwierczyńskiego. Do przerwy był bezbramkowy remis. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 29 października o godzinie 12:00, a ich przeciwnikiem będzie ŁKS II Łódź.



W kadrze na to spotkanie zabrakło kontuzjowanego Patryka Konika oraz Filipa Rejczyka, który przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 17 i rozgrywa mecze eliminacji do mistrzostw Europy.



III liga: Concordia Elbląg 1-2 Legia II Warszawa

1-0 57' Łukasz Kopka

1-1 72' Wiktor Kamiński

1-2 78' Kacper Skwierczyński



Concordia: Szymon Matysiak - Badri Akubardia, Tomasz Szawara, Igor Radczenko, Ivan Spychka, Radosław Bukacki - Łukasz Kopka, Eryk Jarzębski, Mateusz Szmydt, Hubert Szramka - Yudai Miyamoto



Tabela, wyniki i terminarz III ligi