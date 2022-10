Koszykówka

King Szczecin 69-65 Legia Warszawa

Sobota, 22 października 2022 r. 17:48 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki PLK Legia Warszawa przegrała 65-69 na wyjeździe z Kingiem Szczecin. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 26 października w ramach Basketball Champions League, a ich przeciwnikiem będzie zespół BC Oostende. Najbliższy ligowy mecz zaplanowano na 30 października z Czarnymi Słupsk.









Spotkanie od samego początku miało wyrównany przebieg – najpierw to Legia objęła minimalne prowadzenie, ale wkrótce gospodarze cieszyli się z nieznacznej przewagi. Gra punkt za punkt trwała w najlepsze – pierwsza kwarta zakończyła się zwycięstwem Legii, 21:19. Podobny przebieg miały kolejne minuty w których warszawianie zyskali maksymalnie cztery „oczka” przewagi. Nie cieszyli się tym prowadzeniem zbyt długo bowiem za sprawa dobrej postawy Zaca Cuthbertsona i Tonego Meiera to King zaliczył lepszy okres gry, który przełożył się też na wynik meczu. Ostatnie momenty drugiej kwarty należały jednak do Zielonych Kanonierów. W ostatnich sekundach spod kosza trafił Janis Berzins i dal swojemu zespołowi remis, 35:35 na półmetku spotkania.



Trzecią kwartę lepiej rozpoczęli szczecinianie, którzy uciekli rywalom na dystans sześciu punktów. Legia nie pozwoliła Kingowi na więcej i błyskawicznie odrobiła straty. Duża w tym zasługa Devyna Marble’a, który dwukrotnie z rzędu popisał się celnym rzutem zza łuku. Końcówka tej odsłony starcia ponownie należała do gospodarzy, którzy przed decydującą kwartą meczu prowadzili 54:50. King tym razem dużo bardziej zadbał o to, by nieznacznej przewagi szybko nie stracić. Trafiał Tony Meier po czym tablica świetlna wskazywała rezultat 58:52 dla miejscowych. Podopieczni trenera Arkadiusz Miłoszewskiego grali szybko i skutecznie dzięki czemu nie pozwolili sobie wydrzeć cennego prowadzenia. Legia próbowała do samego końca doprowadzić przynajmniej do dogrywki, ale ta sztuka im się nie udała. King Szczecin zwyciężył 69:65.



„Uciekł nam kolejny mecz, rywale nie oddali już przewagi, którą zbudowali w ostatniej kwarcie. Chyba zabrakło nam koncentracji, którą pokazał dziś King. Mamy nadzieję, że popełnione dziś błędy poprawimy do kolejnego meczu” – powiedział po spotkaniu z Kingiem Grzegorz Kamiński.



PLK: King Szczecin 69-65 Legia Warszawa

Kwarty: 19-21, 16-14, 19-15, 15-15



King Szczecin [punkty, (celne za trzy)]

21. T. Meier 18 (2)

3. A. Mazurczak 15 (3)

40. Z. Cuthbertson 14 (2)

10. P. Fayne 5

0. J. Eads III 4

---

8. F. Mataczak 7

33. M. Żmudzki 4

31. M. Kostrzewski 2

9. K. Rosiński 0

13. K. Borowski 0

18. K. Szymański 0

6. A. Wiśniewski -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

31. J. Berzins 16 (1)

4. D. Marble 14 (2)

41. G. Groselle 13

3. R. McCallum 11 (1)

14. G. Kulka 8

---

11. G. Kamiński 3 (1)

55. Ł. Koszarek 0

91. D. Wyka 0

22. S. Kołakowski -

43. J. Śliwiński -



Komisarz: A. Przechowski

Sędziowie: Ł. Jankowski, Ł. Andrzejewski, C. Nowicki





