W meczu 9. kolejki III ligi kobiet drużyna Legia Ladies wygrała na wyjeździe z Zawiszą Rzgów 5-0. Do przerwy legionistki wygrywały 3-0. Do tej pory drużyna Legii zgromadziła 15 punktów i zajmuje 6. miejsce w tabeli. Kolejny mecz piłkarki ze stolicy rozegrają w sobotę, 29 października o godzinie 11 na bocznym boisku przy Łazienkowskiej 3. Rywalem będzie zespół Forty Piątnica, który jest liderem III ligi. III liga: Zawisza Rzgów 0-5 Legia Ladies Bramki: Patrycja Marciniak, Izabela Przegalińska, Amelia Przybylska (2), Julia Grządkowska

