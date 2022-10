U-15: Powołania dla legionistów

Trener reprezentacji Polski do lat 15 Dariusz Gęsior ogłosił listę 24 zawodników powołanych na zgrupowanie selekcyjne, które odbędzie się w dniach 24-27 października w Łodzi. W kadrze znalazło się trzech legionistów - Pascal Mozie, Jan Musiałek i Mateusz Lauryn. Lista powołanych zawodników: Dominik Szymański (Arkonia Szczecin), Filip Karmelita (GKS Katowice), Filip Michałowski (Escola Varsovia Warszawa), Jacob Levy (Jagiellonia Białystok), Tymoteusz Gmur (Lech Poznań), Dawid Krysa (Lech Poznań), Pascal Mozie (Legia Warszawa), Jan Musiałek (Legia Warszawa), Mateusz Lauryn (Legia Warszawa) , Aleks Rogóż (MUKS CWZS Bydgoszcz), Wiktor Nowicki (Odra Opole), Wojciech Szpaler (Pogoń Szczecin), Bruno Jakubowski (Polonia Warszawa), Maciej Olszewski (Polonia Warszawa), Kacper Pietrak (Radunia Stężyca), Gracjan Czapniewski (Resovia), Szymon Bogusz (Ruch Chorzów), Jakub Kaszub (Śląsk Wrocław), Paweł Łastowski (Stomil Olsztyn), Jędrzej Hanuszczak (Warta Poznań), Filip Przybyłko (Wisła Kraków), Mateusz Leśniewski (Wisła Płock), Bartosz Kłosowski (Zagłębie Lubin), Wiktor Kulik (Zawisza Bydgoszcz)

