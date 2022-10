Na stadionach: Piekielna pielgrzymka

Wtorek, 25 października 2022 r. 14:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu oprócz meczów ligowych, rozgrywano mecze Pucharu Polski. Dobrze na wyjazdowym szlaku pojawiła się Pogoń, która w dalekim Bielsku-Białej obecna była w 130 osób. Portowcy kilka dni później przyjechali pociągiem specjalnym w ok. 1000 osób do Warszawy - to najlepszy ekstraklasowy wynik ostatniego tygodnia. W Poznaniu zainteresowanie meczem PP ze Śląskiem było wyjątkowo marne, zresztą z Wrocławia przybyła również skromna, 269-osobowa delegacja. Najliczniej w ostatnim tygodniu na wyjazdowym szlaku pokazał się Ruch, który w Opolu obecny był w 1600 osób.



Fani Legii na meczu z Pogonią zaprezentowali racowisko (200 szt.), które utworzyło napis "CWKS". Lechiści w Stężycy zaprezentowali choreografię po kaszubsku - "Będziemy Kaszub Strzec" (z piro). Na meczu przyjaźni Cracovii z Lechem w końcu nieco lepiej niż zwykle prezentował się młyn "Pasów", a duża w tym zasługa 500-osobowej grupy "Kolejorza", która zajęła miejsca obok swoich przyjaciół. Koroniarze na wyjazdowym meczu w Częstochowie zaprezentowali podświetlony piro foliowy napis "Piekielna pielgrzymka". Skromne ilości pirotechniki odpalili Motor, Ruch Chorzów i Odra Opole. Oprawę na meczu z Radomiakiem przygotował Zawisza.



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Pogoń Szczecin (1013)

Portowcy do Warszawy przyjechali pociągiem specjalnym, wspierani m.in. przez Dynamo Berlin (z dwiema flagami). W sektorze gości wywiesili 12 flag. Na trybunach przy Ł3 ponad 21 tys. kibiców. Legioniści odpalili 200 rac tworzących hasło "CWKS", a całą prezentację uzupełniły chorągiewki w barwach.



Cracovia - Lech Poznań (500)

Na meczu przyjaźni lechici (500 osób) zasiedli w młynie z "Pasami" i prowadzili wspólny doping. Na trybunach przyzwoita tym razem frekwencja - ponad 12,1 tys. widzów.



Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk (360)

Na poniedziałkowym wyjeździe do Lubina lechiści, wspierani przez Śląsk (181), stawili się w ok. 360 osób, z dobrym oflagowaniem. Gospodarzy w młynie ok. 400.



Raków Częstochowa - Korona Kielce (313)

Koroniarze na tym wyjeździe zaprezentowali podświetlany pirotechniką napis "Piekielna pielgrzymka", mieli również flagi na kijach. W sektorze gości pojawiło się 313 osób, w tym Naprzód Jędrzejów (20).



Widzew Łódź - Miedź Legnica (250)

Ponad 16,6 tys. na trybunach. Miedź przyjechała w ok. 250 osób, z siedmioma flagami. Wraz z nimi delegacje Śląska (80) i Karkonoszy Jelenia Góra (6).



Warta Poznań - Górnik Zabrze (150)

Na kolejnym meczu Warty w Grodzisku Wlkp. nie działo się nic godnego uwagi. Zabrzanie przyjechali w ok. 150 osób, z trzema flagami.



Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok (136)

Jagiellonia do Wrocławia przyjechała w 136 osób, w tym Mazur Ełk (1), i z jedną flagą.



Stal Mielec - Wisła Płock (130)

Fani z Płocka przyjechali do Mielca w 130 osób i z dwiema flagami.



Piast Gliwice - Radomiak Radom (40)



Niższe ligi:



Odra Opole - Ruch Chorzów (1600)

Ruch w bardzo dobrej liczbie na wyjazdowym meczu w Opolu. Niebiescy zaprezentowali flagowisko w połączeniu z pirotechniką. Odra z transparentem "Jedni szukają wymówek, inni sposobu do działania", pasami materiału i piro.



Siarka Tarnobrzeg - Stomil Olsztyn (210)

Stomilowcy wraz ze zgodami stawili się w Tarnobrzegu w 210 osób. Przed meczem wpadli gospodarzom pod kasy, gdzie wygrali starcie.



Avia Świdnik - Chełmianka Chełm (170)

Chełmianka na derbowym meczu w Świdniku wspierana przez Górnika Łęczna (82). Przyjezdni z czterema flagami.



Odra Wodzisław Śląski - Polonia Bytom (150)

Zagłębie II Lubin - Motor Lublin (148)

Podbeskidzie II Bielsko-Biała - ROW Rybnik (134)



Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna (90)

Przyjezdnych w Sosnowcu 90, w tym Chełmianka (12) i Motor (1), z dwiema flagami.



Puchar Polski:



Radunia Stężyca - Lechia Gdańsk ()

Na ten bliski wyjazd lechiści mieli zapewnienie od gospodarzy, że wejdą na stadion w komplecie. Na trybunie wywiesili 3 flagi oraz z inicjatywy kaszubskich fanklubów zaprezentowali malowany transparent "Będziemy Kaszub Strzec" z kaszubskim gryfem. Całość uzupełniły flagi na kiju i świece dymne. Gdańszczanie wywiesili także transparenty "Mandziara raus" i "Żelem WON".



Lech Poznań - Śląsk Wrocław (269)

Bardzo słaba frekwencja na meczu PP przy Bułgarskiej - zaledwie 6,8 tys. widzów na stadionie. Fani Śląska przyjechali w 269 osób i z trzema flagami.



Rekord Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin (130)

Na dalekim wyjeździe Portowcy stawili się w bardzo dobrej liczbie, biorąc pod uwagę również godzinę rozgrywania spotkania. Przyjezdni z trzema flagami.



Motor Lublin - Zagłębie Lubin (115)

Motorowcy odpalili trochę pirotechniki. Fani z Lubina przyjechali w ok. 115 osób i z flagą "Na wyprawie".



Zagłębie Sosnowiec - Raków Częstochowa (110)

Skromny młyn sosnowiczan, na co wpływ z pewnością miała godzina rozgrywania meczu. Raków przyjechał w 110 osób i z czterema flagami.



Wisła Płock - Legia Warszawa (-)



Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice (-)

Wiślacy wywiesili transparent "Otworzyć sektor gości. Piłka nożna dla kibiców!".



GKS Katowice - Górnik Zabrze (-)

GieKSa od początku sezonu bojkotuje domowe mecze w związku z konfliktem z prezesem. Zabrzanie przyłączyli się do protestu swoich przyjaciół. Na meczu tylko 1145 widzów. Pod stadionem zebrało się ok. 1000 kibiców, którzy przez pierwszy kwadrans prowadzili doping dla obu drużyn.





Wyjazd tygodnia: 1600 kibiców Ruchu Chorzów w Opolu

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z Pogonią



