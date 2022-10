Gustafsson: Nie możemy się doczekać meczu

Piątek, 21 października 2022 r. 11:00 źródło: pogonszczecin.pl

- W dzisiejszych czasach wszyscy wszystko o sobie wiedzą. Nie jesteś w stanie niczego ukryć. Masz mnóstwo informacji w internecie, wiele możesz się dowiedzieć oglądając mecze przeciwnika, treningi, i tak dalej. Nie sądzę, aby znajomość Pogoni dawała trenerowi Runjaicowi jakąś przewagę. Chcę w tym miejscu powiedzieć, że ten szkoleniowiec przez lata wykonywał w Pogoni świetną pracę, a teraz znakomitą robotę wykonuje w Legii. Oczywiście, czeka nas ciężki mecz, ale będziemy na niego odpowiednio przygotowani i nie możemy się go już doczekać - mówi przed sobotnim spotkaniem trener Pogoni Szczecin, Jens Gustafsson.









- Takie mecze jak ten, który rozegraliśmy we wtorek, gdy musisz walczyć przez 120 minut, nie pozostają bez wpływu na zawodników. Po spotkaniu pucharowym u niektórych graczy pojawiły się drobne kłopoty zdrowotne, ale liczymy, że do soboty zostaną już one rozwiązane. Przed sobotnim meczem mamy dużo znaków zapytania i coś więcej na temat sytuacji kadrowej będziemy mogli powiedzieć dopiero tuż przed pierwszym gwizdkiem.