Lechia Gdańsk rywalem Legii w 1/8 finału PP

grzesiek - 45 minut temu, *.centertel.pl Pogoń siedlce brawo. Resovia do przejscia odpowiedz

Wycior - 51 minut temu, *.vectranet.pl Ile można jeździć w to samo miejsce!? A takie były fajne kierunki do wylosowania… odpowiedz

xyz - 56 minut temu, *.mm.pl Kur#a i znów na wyjeżcie odpowiedz

Hektor - 57 minut temu, *.mm.pl Oby tylko bez firany Miszty bo znowu baboli w meczu na robi a pomeczu rozdziawi jape i będzie śpiewał i tańczył jakby mega mecz grał buhahaaa Hładun na bramkę nie chcemy przeżywać horroru do ostatniej sekundy meczu z parodystą w bramce ! odpowiedz

Mądrala 0,7 - 1 godzinę temu, *.246.2 1-2 odpowiedz

AdamJ - 1 godzinę temu, *.chello.pl Biorąc pod uwagę słabą formę Lechii, jest to całkiem dobre losowanie.



Może np. Carlitos sprowokuje Kuciaka do jakiegoś aktu szaleństwa i Duszan wyleci z boiska? Byłoby ciekawie. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Najpier dwa mecze z rzędu z Wisłą Płock teraz z Lechią. Kolejny raz liga za puchar? odpowiedz

Raf - 45 minut temu, *.103.68 @Darek : dziwnie to wygląda, chyba moja żona ma rację że wszystko jest już ustalone ????

Skupmy się na dopingu bo na resztę nie mamy wpływu ???? odpowiedz

Wiesiek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie najgorsze losowanie patrząc na to jak słabo gra w tym sezonie Lechia.

Moim zdaniem rywal łatwiejszy od Wisły Płock ale to tylko teoria : )

Najgorzej trafiły zarówno Pogoń jak i Raków . odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobrze że nie medaliki zafajdane… odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak zwykle klub z ekstraklasy ,lipa bo nic nowego :/ Liczyłem na Motor ,KKS Kalisz ,Resovię albo Zieloną Górę .. odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Słabe losowanie :/ a było tyle ciekawych opcji. odpowiedz

