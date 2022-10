Tenis

Wyniki Kielana i Berkiety w międzynarodowych startach

Sobota, 22 października 2022 r. 10:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwaj tenisiści Legii w ostatnich dniach brali udział w międzynarodowych zawodach. Tomasz Berkieta w turnieju ITF U-18 w Vigo był rozstawiony z ósemką, ale po wygranej w pierwszej rundzie, nie przystąpił do spotkania 1/8 finału z powodu rotawirusa. - Po raz pierwszy w życiu musiałem zrezygnować z pojedynku walkowerem. Nie było to dla mnie łatwe - powiedział legionista.

W deblu Berkieta w parze z Estończykiem, Oliverem Ojakaarem dotarli do półfinału. Z kolei parę dni później podczas turnieju J1 Sanxenxo, legionista już w pierwszej rundzie singla przegrał zasłużenie z Joelem Schwaerzlerem.



Szymon Kielan wziął udział w turnieju ITF M15 w Sozopolu w Bułgarii - w deblu w parze z Yannem Wójcikiem dotarł aż do półfinału.



Wyniki Berkiety w singlu:

I runda: Tomasz Berkieta - Bernardo Balancho (Portugalia) 6-1, 6-0

II runda: Tomasz Berkieta - Henry Searl (Wielka Brytania) walkower



Wyniki Berkiety w deblu:

I runda: Tomasz Berkieta/Oliver Ojakaar - Kane Bonsach Ganley (Dania)/Luka Lemaitre Vilchis (Meksyk) 6-4, 6-0

1/4 finału: Berkieta/Ojakaar - Alberto Pedrico Kravtsov/Alejo Sanchez Quilez (Hiszpania) 1-6, 6-3, 10-5

1/2 finału: Berkieta/Ojakaar - Matthew Wiliam Donald (Czechy)/Rodrigo Pacheco Mendez (Meksyk) 6-7(5), 3-6



Wyniki Kielana w singlu:

I runda: Szymon Kielan - Dinko Dinev (Bułgaria) 6-3, 6-2

II runda: Szymon Kielan - Riccardo Balzerani (Włochy) 6-7(5), 4-6



Wyniki Kielana w deblu:

I runda: Szymon Kielan/Yann Wójcik - Vasile Antonescu/Patrick Grigoriu (Rumunia) 6-3, 6-1

1/4 finału: Kielan/Wójcik - Adam Jurajda/Daniel Siniakov (Czechy) 7-6(4), 7-5

1/2 finału: Kielan/Wójcik - Adriano Dzhenev/Anthony Genov (Bułgaria) 3-6, 4-6