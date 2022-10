Jędrzejczyk i Nawrocki w szerokiej kadrze na MŚ 2022

Czwartek, 20 października 2022 r. 14:09 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Czesław Michniewicz ogłosił szeroką, 47-osobową kadrę, z których na początku listopada wybierze 26 graczy powołanych na mistrzostwa świata w Katarze. W kadrze znalazło się dwóch legionistów - Artur Jędrzejczyk i Maik Nawrocki.



Powołania otrzymali:



Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia Calcio, Włochy), Kamil Grabara (FC København, Dania), Radosław Majecki (Cercle Brugge KSV, Belgia), Łukasz Skorupski (Bologna FC, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus FC, Włochy)



Obrońcy: Jan Bednarek (Aston Villa FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria, Włochy), Paweł Bochniewicz (sc Heerenveen, Holandia), Matty Cash (Aston Villa FC, Anglia), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona FC, Włochy), Kamil Glik (Benevento Calcio, Włochy), Robert Gumny (FC Augsburg, Niemcy), Michał Helik (Huddersfield Town AFC, Anglia), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Jakub Kiwior (Spezia Calcio, Włochy), Maik Nawrocki (Legia Warszawa), Tymoteusz Puchacz (1.FC Union Berlin, Niemcy), Arkadiusz Reca (Spezia Calcio, Włochy), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63, Francja)



Pomocnicy: Krystian Bielik (Birmingham City FC, Anglia), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Jacek Góralski (VfL Bochum, Niemcy), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Kamil Jóźwiak (Charlotte FC, USA), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg, Niemcy), Michał Karbownik (Fortuna Düsseldorf, Niemcy), Mateusz Klich (Leeds United FC, Anglia), Kacper Kozłowski (SBV Vitesse, Holandia), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab, Arabia Saudyjska), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Karol Linetty (Torino FC, Włochy), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad, Bułgaria), Michał Skóraś (Lech Poznań), Damian Szymański (AEK (Ateny), Grecja), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam, Holandia), Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina, Włochy)



Napastnicy: Adam Buksa (RC Lens, Francja), Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf, Niemcy), Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Arkadiusz Milik (Juventus FC, Włochy), Krzysztof Piątek (US Salernitana, Włochy), Karol Świderski (Charlotte FC, USA)



Ostateczna kadra zawodników zostanie podana 10 listopada.



Polska na mistrzostwach świata zagra w grupie C. Na pewno rozegra 3 spotkania. Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansują do dalszych gier.

22.11. godz. 17:00 Meksyk - Polska (Doha)

26.11. godz. 14:00 Polska - Arabia Saudyjska (Ar-Rajjan)

30.11. godz. 20:00 Polska - Argentyna (Doha)